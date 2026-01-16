закрыть
«Лукашенко больше похож на бегемота, чем человека»

  • 16.01.2026, 19:36
  • 1,258
«Лукашенко больше похож на бегемота, чем человека»

Жив ли диктатор?

Журналисты заметили, что белорусам вместо Лукашенко и его окружения показывают «консервы» .

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Это только мне кажется, что Лукашенко больше похож на бегемота, чем на человека. Отъелся тунеядец №1».

«Тухлую тушу оцифровали и постят видео, созданные ИИ».

«Возможно, что Лука проходит курс лечения американскими лекарствами для похудения».

«Этот клещ столько лет сосет кровушку народную, вот его и распирает».

«Похоже, что американцы не то лекарство подсунули».

