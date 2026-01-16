«Лукашенко больше похож на бегемота, чем человека»2
- 16.01.2026, 19:36
- 1,258
Жив ли диктатор?
Журналисты заметили, что белорусам вместо Лукашенко и его окружения показывают «консервы» .
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:
«Это только мне кажется, что Лукашенко больше похож на бегемота, чем на человека. Отъелся тунеядец №1».
«Тухлую тушу оцифровали и постят видео, созданные ИИ».
«Возможно, что Лука проходит курс лечения американскими лекарствами для похудения».
«Этот клещ столько лет сосет кровушку народную, вот его и распирает».
«Похоже, что американцы не то лекарство подсунули».