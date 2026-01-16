Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии

Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии11
По его мнению, США должны управлять островом.
Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.
Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
Американский президент, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.
- Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать, – сказал президент США.
Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это «две собачьи упряжки».
В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.
А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.