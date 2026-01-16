закрыть
Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии

11
  • 16.01.2026, 19:50
  • 1,526
Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии
Фото: Getty Images

По его мнению, США должны управлять островом.

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

Американский президент, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

- Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать, – сказал президент США.

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это «две собачьи упряжки».

В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

