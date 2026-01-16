Трамп пригрозил тарифами странам, которые не согласятся с ним по поводу Гренландии 11 16.01.2026, 19:50

1,526

Фото: Getty Images

По его мнению, США должны управлять островом.

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.

Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

Американский президент, комментируя вопрос о тарифах на лекарства, упомянул о Гренландии. Трамп отметил, что может ввести пошлины против тех стран, которые не согласны с его позицией о том, что США должны управлять островом.

- Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать, – сказал президент США.

Напомним, на этой неделе ряд европейских стран объявили, что отправляют своих военных в Гренландию. Это произошло на фоне заявлений президента США о том, что датская оборона Гренландии – это «две собачьи упряжки».

В Белом доме накануне заявили, что размещение военных из европейских стран в Гренландии не повлияет на планы президента Трампа по контролю над островом.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не ожидает захвата Гренландии Соединенными Штатами, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com