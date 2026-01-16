Три культовых украинских фильма, которые весь мир считает российскими 1 16.01.2026, 20:01

2,596

Каждый из них признан шедевром.

Дзига Вертов, Сергей Параджанов, Роман Балаян, Кира Муратова родились в разных уголках российской, а затем советской империи (а Муратова так вообще в Румынском Королевстве), но все они создали славу украинскому кино. Сегодня такой шедевр, как «Человек с киноаппаратом» присвоен российской культурой, но это на самом деле не так.

«Телеграф» рассказывает о фильмах, которые почему-то считаются русскими, но имеют украинское ДНК.

«Человек с киноаппаратом»

«Человек с киноаппаратом» (1929) — не только один из краеугольных камней советского киноавангарда (который создавал, кроме прочего, украинец Александр Довженко), это еще один из фундаментальных фильмов мировой культуры. Формальные находки его братьев-создателей, Дениса Кауфмана, более известного как Дзига Вертов, и Михаила Кауфмана, до сих пор используются кинорежиссерами и операторами по всему миру.

Документальный фильм показывает один день из жизни мегаполиса через работу оператора — от утреннего пробуждения и до вечера. Камера фиксирует Одессу, Киев и Харьков. Мы видим, как горожане работают, едут в городском транспорте на работу и домой, занимаются спортом и бытом, развлекаются, женятся и хоронят близких — и одновременно наблюдаем сам процесс киносъемки и монтажа. (Редкий случай, когда процесс пост-продакшна становится частью сюжета.)

Согласно концепции «кино-глаза», созданной Дзигой Вертовым, кино — это инструмент познания реальности, а не ее инсценировки. Следом за гением фотографии Александром Родченко, Михаил Кауфман ищет свежие ракурсы, снимая с крыш, с мотоцикла, поезда: даже ложится на рельсы, чтобы получить экстремальные кадры.

Фильм создавался в украинской киноиндустрии двадцатых, которая была одной из самых прогрессивных в Европе и административно не подчинялась центру. Издание The Guardian, не склонное к излишним восторгом, называет «Человека с киноаппаратом» «величайшим документальным фильмом всех времен». Среди западных интеллектуалов он давно признан безусловным шедевром.

«Астенический синдром»

Первый громкий международный успех Киры Муратовой, украинского режиссера с румынским паспортом, которая с начала шестидесятых и до своего ухода в 2018 году жила и работала в Одессе. Единственный режиссер мирового уровня, активно снимавший в независимой Украине.

Фильм-истерика, фильм — нервный срыв фиксирует распадающуюся реальность последних лет жизни Советского Союза настолько радикально, что «Астенический синдром» практически невыносимо смотреть. Причем как в год выхода на экраны в 1990 году, так и сегодня, когда мы знаем поздние фильмы Муратовой, где она использует оптику более тонкой иронии, подсвечивая фарсом абсурдность жизни.

В первую очередь, это «Три истории» (1997), «Настройщик» (2004) и «Два в одном» (2008), в которых Муратова «ставит этому миру ноль» не менее цинично, но с большим изяществом рассказчика и режиссера. Однако свой международный патент на статус шедевра имеет именно болезненный и неуютный "Астенический синдром", получивший на Берлинале-1990 Silver Bear – Special Jury Prize.

И, конечно же, сегодня забавно читать о том, что «Астенический синдром» стал «единственным фильмом, запрещенным при Горбачеве» (The Guardian) — якобы за обнаженку и мат.

«Полеты во сне и наяву»

Один из безусловных шедевров киностудии имени Довженко, про продукцию которой острили: в Советском Союзе бывают фильмы хорошие, плохие и киностудии Довженко. Причины — в очень жестком контроле со стороны чиновников, руководящих советской культурой. Они на корню рубили все живое в кинопроизводстве, если оно выглядело не по-советски. Не удивительно, что этот фильм, снятый в 1982 году, зрители увидели только через пять лет, в Перестройку.

«Украинский режиссер армянского происхождения» — так сам себя характеризовал Роман Балаян, — снял очень личный фильм о кризисе среднего возраста. Рисуя на экране портрет человека, который способен мечтать, но не может жить так, как хочет, Балаян снимает первую в СССР историю клинической депрессии. Западные критики писали, что фильм очень точно передает стагнацию позднего брежневского застоя, а персонаж Олега Янковского — один из редких и ранних примеров советского антигероя. Но несмотря на советский паспорт героя Олега Янковского, кризис идентичности — это универсальная человеческая история. Фильм и сегодня не устарел и смотрится с интересом. Кроме того, это актерская вершина актера.

Сегодня «Полеты во сне и наяву» считается «российской классикой»: снятый на русском языке, с кучей российских звезд (Олег Табаков, Никита Михалков, харьковчанка Людмила Гурченко), он рассказывает о так называемой «русской тоске», этот фильм присвоен российской культурой как правопреемницей культуры советской. Тем временем фильм — украинский: его снимали украинский режиссер и оператор — уроженец Гуляйполя и житель столичной Русановки, именитый мастер Вилен Калюта. Снимали также на украинской студии и в украинских городах Киеве, Харькове и Одессе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com