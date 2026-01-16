«Встречали таких царей в Беларуси?» 16.01.2026, 20:13

На что идут водители, чтобы после их отъезда никто не занял расчищенное ими место на парковке.

Снежная зима не снижает обороты, а между водителями не утихают споры из-за расчищенных парковочных мест. Одни возмущаются, но принимают правила двора, другие придумывают, как их обойти. А именно — идут на различные хитрости, чтобы убранная ими территория не была занята чужим авто. Примеры такой смекалки активно появляются в TikTok. Некоторые из них заметило «Зеркало».

Белорусы — люди интеллигентные. Это доказывает один из водителей, который живет в «Минск Мире». Чтобы никто не занял расчищенное им парковочное место, в сугробе рядом автолюбитель оставил небольшое объявление: «Пожалуйста, уехал на 1 час».

На это послание обратила внимание пользовательница Екатерина.

— Люди, особенно жители «Минск Мира», вы же в курсе, что у нас нет своих [личных парковочных] мест. Уехал на час, на два, на три, не важно, твое место все равно займут, — прокомментировала она.

В комментариях жительница Борисова Валерия сообщила, что они тоже застолбили территорию, которую убрали.

— Я заняла место, которое мы сами почистили, детской машинкой. И никто даже на миллиметр ее не сдвинул. Тут главное человечность, а не ваши «законы», — написала она.

И приложила фото с парковки.

Другие пользователи делились своим опытом. Вот некоторые из их сообщений:

«Муж вчера два часа во дворе раскапывал авто, потом еще сегодня чистил. Поехали на пару часов по делам, вернулись, место свободно. Рядом стоит машина, которая, похоже, приехала [недавно]. У человека хватило совести стать на нерасчищенное место».

«Это зависит от человека, я в жизни не встану на чищеное. И да, я в курсе, что нет своих мест, но просто совесть не позволит».

«В пятницу приехал с работы. Было два свободных места — одно чистое, а второе — нет. Поставил машину на чистое, но вычистил второе».

Во дворе жительницы Бобруйска Карины места закрепили за собой двое водителей. На кадрах, которые она выложила, заснеженная парковка. Часть территории расчищена и заставлена авто. Среди машин видны два свободных пятачка. Правда, автовладельцам сразу на них не стать.

— Посмотрите, приватизация мест, — прокомментировала ситуацию горожанка. — Вот раз — там банка стоит. Написано: «Место занято». И вот два пакетика желтеньких. Приватизировали места <…>.

В комментариях двое пользователей показали фото с примерами водительской смекалки, которые заметили они.

В обсуждении под постом Карины люди не сдерживали эмоций. Вот несколько комментариев:

«Зимой каждый за себя».

«Летом там дачу построят».

«Выкинул или передвинул и заехал. Не вижу никаких проблем».

«Покупайте гаражи или абонемент на стоянке, там будет ваше место. С местами и летом проблемы, а после того, как выпал снег, люди сошли с ума».

«Я человек более продуманный. Ставлю колесо или бутылку. Убрали — закапываю машину, которую поставили на это место <…>. Да, долго, да, муторно, но зато потом не ставят, и штрафа за это нет».

Житель одного из могилевских дворов пошел дальше. Водитель почистил парковку и обнес место красно-белой лентой. Внимание на это обратил TikTok-аккаунт @promogilev24.

Видео с забронированным пятачком выложил в своем TikTok и пользователь Павел. На кадрах небольшая расчищенная территория, на которой стоит табуретка. На ней лист бумаги с текстом: «Чистил для себя!!!».

«Встречали таких царей в РБ?» — подписал свой пост Павел.

Зафиксировал «табуреточную бронировку» и пользователь @prostafilj.

— Ну и, как всегда, Могилев впереди планеты всей, — поделился мнением мужчина. — Запускаем новый тренд: табуреточная бронировка очищенных парковочных мест <…>.

В комментариях он попросил рассказать, как в других дворах оставляют за собой место.

«У нас на [улице] 30 лет Победы ящики от фруктов ставят».

«У нас в Минске снеговиков ставят».

«Кто бутылки с водой, кто коробки, кто ящики».

«Сосед велик ставит. Вызвали ГАИ. Приехали [инспекторы] и сказали, что это не противоречит [закону]».

«Бобруйск, тумбочка на парковке стоит».

«А у нас в Орше положили ящики из-под фруктов и елку!»

«У нас в Гомеле — оградительная лента и знак радиации».

«А у нас по совести».

Были и те, кто вместо слов оставлял фото.

По закону земли, «занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами», относятся к территориям общего пользования.

Таким образом, попытка «приватизировать» парковку является нарушением.

