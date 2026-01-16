Bloomberg: Германия остановила танкер «теневого флота», который плыл в Россию 16.01.2026, 20:21

Иллюстрационное фото

В морских базах данных его «никогда не существовало».

Нефтяной танкер, который в морских базах данных фигурирует как никогда не существовавший, развернулся, направляясь к немецким водам, и сейчас плывет в направлении арктического побережья России, сообщает Bloomberg (перевод - «Униан»).

Издание отмечает, что танкер, называющий себя Aframax под названием Arcusat, проплывал узким проливом между Данией и Швецией и сигнализировал о пункте назначения в Финском заливе.

Однако, как добавляется, уже в начале этой недели он внезапно развернулся и сейчас плывет на север, в направлении Арктики.

Как говорится в статье, в базе данных Equasis, открытом источнике, который широко используется в судоходной отрасли, оно указано как «никогда не существовало». В то же время, другая база данных, которая ведется Международной морской организацией, сообщает, что не было найдено ни одного судна, связанного с номером IMO Arcusat.

По мнению издания, резкий поворот и изменение маршрута танкера произошли на фоне усиления давления на теневой флот старых танкеров по всему миру. США конфисковали суда, связанные с экспортом нефти из Венесуэлы, одно из которых даже искало убежища под российским флагом.

В публикации добавляется, что европейские страны уже давно обещают усилить контроль за старыми судами, плавающими в их водах.

В немецких СМИ сообщали, что власти страны заставили судно развернуться. В то же время федеральная полиция заявила, что не может комментировать расследование, поскольку оно еще продолжается. Это будет первый случай, когда европейская страна развернула судно «теневого флота» из Балтийского моря.

Издание прогнозирует, что в случае усиления такой стратегии, она может представлять угрозу для возможности Москвы экспортировать нефть из этого региона.

Приводятся данные, что судно Arcusat было поставлено в прошлом году с китайской верфи. Базы данных расходятся относительно флага, под которым оно плавает: некоторые указывают Танзанию, другие – Камерун.

Известно, что танкер был зарегистрирован под временным названием Linhai Huajie LH202313 как «на заказ» в марте 2025 года в глобальной базе данных. Его должна была поставить верф Linhai Huajie в восточной части Китая своему владельцу, компании Sempre Shipping Ltd.

Однако уже в апреле прошлого года судно полностью исчезло из реестров, и о его поставке не было ни одного упоминания. На сайте Linhai Huajie указано, что его платформа может строить суда весом 50 000 тонн, тогда как суда типа Aframax весят не менее 80 000 тонн.

На сайте Equasis компания Sempre Shipping указана как владелец и менеджер Arcusat. Зарегистрированный адрес компании на Сейшельских островах совпадает с адресом некоторых организаций, находящихся под санкциями США.

