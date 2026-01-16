закрыть
16 января 2026, пятница, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неработающих белорусов обзванивают и просят данные

2
  • 16.01.2026, 20:27
  • 4,012
Неработающих белорусов обзванивают и просят данные

Что происходит?

Читатель Дмитрий рассказал «Онлайнеру» о странном звонке, который получил на днях. Звонившая представилась специалистом по социальному страхованию и спросила, почему он не работает уже полтора года.

Дмитрий говорит, что не работает полтора года, но не «тунеядец», так как сдает недвижимость официально.

— Мне позвонила женщина, представилась специалистом из соцзащиты. Стала давить на меня, мол, почему сегодня не пришли, мы вам высылали повестку. Я, само собой, ничего не получал. Говорит, что я полтора года не работаю и у меня не идет стаж. Нужно, чтобы я записался срочно к специалисту. Переспросили ФИО, номер телефона, все правдоподобно.

А потом говорит, что нужен номер паспорта: откройте паспорт и продиктуйте. Я ответил, что такую информацию не даю.

Женщина пыталась убедить читателя, что это нужно якобы для получения электронного талона. Дмитрий засомневался и закончил звонок.

А потом мужчина обратил внимание, что звонили с иностранного номера — судя по коду, из Дании.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук