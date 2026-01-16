Неработающих белорусов обзванивают и просят данные 2 16.01.2026, 20:27

4,012

Что происходит?

Читатель Дмитрий рассказал «Онлайнеру» о странном звонке, который получил на днях. Звонившая представилась специалистом по социальному страхованию и спросила, почему он не работает уже полтора года.

Дмитрий говорит, что не работает полтора года, но не «тунеядец», так как сдает недвижимость официально.

— Мне позвонила женщина, представилась специалистом из соцзащиты. Стала давить на меня, мол, почему сегодня не пришли, мы вам высылали повестку. Я, само собой, ничего не получал. Говорит, что я полтора года не работаю и у меня не идет стаж. Нужно, чтобы я записался срочно к специалисту. Переспросили ФИО, номер телефона, все правдоподобно.

А потом говорит, что нужен номер паспорта: откройте паспорт и продиктуйте. Я ответил, что такую информацию не даю.

Женщина пыталась убедить читателя, что это нужно якобы для получения электронного талона. Дмитрий засомневался и закончил звонок.

А потом мужчина обратил внимание, что звонили с иностранного номера — судя по коду, из Дании.

