«Все идет к концу»: СМИ узнали новые подробности о состоянии Кадырова 16.01.2026, 20:39

Он уже не выдерживает мероприятия, которые длятся больше часа.

Состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова продолжает ухудшаться. В его окружении «все понимают, что все идет к концу, просто никто не знает, когда он настанет».

Об этом пишут «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в Чечне.

По словам собеседника, Кадыров уже не может выдерживать мероприятия длительностью более часа, «ему приходится бегать по нужде». При этом он пытается делать вид, что ему «становится лучше».

«Кадыров так сильно держится за эту жизнь, другой никто не выдержал бы», – рассказал источник.

Издание напоминает, что первые сообщения о возможных проблемах со здоровьем главы Чечни появились еще в январе прошлого года, о чем неоднократно писали другие СМИ.

Тогда журналисты обращали внимание на то, что Кадыров практически исчез из публичного пространства почти на три недели.

В феврале появилась информация, что Кадырову была установлена нефростома – дренажный катетер для отвода мочи при нарушении работы почек.

Летом Кадыров вновь практически исчез с публичной сцены. Его участие в официальных мероприятиях стало формальным: видеосюжеты с заседаний правительства Чечни сокращались до нескольких десятков секунд, а на некоторых кадрах глава республики не произносил ни слова.

В июле турецкие СМИ сообщили о резонансном инциденте в Бодруме, где Кадыров, по их данным, едва не утонул во время купания у пятизвездочного отеля. Утверждалось, что главе Чечни стало плохо в воде, после чего персонал оказал ему первую помощь, а затем его экстренно госпитализировали.

Источники СМИ связывали произошедшее с самолечением и игнорированием Кадыровым рекомендаций врачей. По их словам, неизлечимое и прогрессирующее заболевание Кадырова опасно прежде всего тяжелыми осложнениями, которые уже не раз приводили его в критическое состояние. При этом название болезни не уточнялось.

К концу года Кадыров готовился к традиционной "прямой линии", однако ее проведение несколько раз переносилось. В итоге пресс-конференция стала самой короткой за последние годы – около двух часов, причем значительную часть времени с аудиторией общались премьер-министр Магомед Даудов и муфтий Чечни Салах Межиев, а полная запись мероприятия так и не была опубликована в Сети.

