Ученые: Код Да Винчи наконец разгадан

  • 16.01.2026, 20:50
  • 2,138
Раскрыть тайну неожиданным образом помог «Святой Младенец».

В новом исследовании ученым удалось извлечь ДНК из одной из работ Леонардо Да Винчи. Авторы считают, что потенциально может дать представление о генетическом составе одного из величайших художников и изобретателей в истории, пишет Express.

ДНК была извлечена из микроскопических следов, обнаруженных на рисунке красным мелом, известным под названием «Свято Младенец». Y-хромосомы, соскобленные с рисунка, также были сравнены с ДНК из письма, написанного одним из кузнецов Да Винчи. Результаты предполагают генетическую связь с людьми, имеющими общее происхождение в Тоскане, где родился Леонардо Да Винчи.

Впрочем, авторы признают, что подтвердить, принадлежит ли эта ДНК самому Да Винчи, сложно, поскольку у него нет известных потомков. Несмотря на это, ученые считают, что это открытие может предоставить интригующий намек на то, что часть собранного генетического материала действительно может принадлежать мастеру.

В ходе исследования ученые отобрали мельчайшие частицы кожи, пота, волокна, пыльцу и пыль с рисунка, а также писем Да Винчи, хранящихся в архивах. Хотя большая часть генетического материала принадлежала микробам, растениям и грибам, команда также обнаружила небольшое количество ДНК мужского пола.

Далее ученые сравнили образцы с крупными базами данных — наиболее Хотя большая часть генетического материала принадлежала микробам, растениям и грибам, команда также обнаружила небольшое количество ДНК мужского пола. Учитывая тосканское происхождение семьи Леонардо, эта закономерность указывает на потенциальную связь с художником.

К слову, помимо человеческих следов, новая работа также может пролить свет на происхождение и путешествие рисунка «Святой Младенец». Ученые обнаружили виды растений, характерные для бассейна реки Арно в Тоскане, такие как итальянский райграс и ивы, использовавшиеся в мастерских той эпохи, а также ДНК цитрусовых.

Отметим, что в настоящее время, увы, не существует метода, способного окончательно подтвердить, действительно какие-либо следы принадлежат самому Да Винчи. Столетия хранения и реставрации предполагают, что артефакты, вероятно, накопили ДНК множества людей, которые взаимодействовали с ними.

