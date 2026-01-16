The Times: В Купянске соотношение потерь РФ и Украины достигло абсолютного рекорда
- 16.01.2026, 21:07
Контрнаступление ВСУ обернулось настоящим разгромом для россиян.
Во время контрнаступления Сил обороны в Купянске в течение последних недель российские потери в боях за город в 27 раз превысили потери Украины на этом участке. Об этом пишет The Times (перевод - «Униан») со ссылкой на данные британской разведки.
По данным издания, на прошлой неделе британских чиновников проинформировали о «соотношении убийств» на российско-украинском фронте в контексте способности Украины отвоевывать свою территорию в боях против численно превосходящего врага.
Неназванный собеседник журналистов в британском оборонном ведомстве отметил, что по состоянию на конец декабря перед Рождеством в окружение на территории Купянска попали до 200 российских военных. Сколько именно россиян погибло во время украинского контрнаступления, не уточняется. Но в целом российские потери в этом районе в течение прошлого года оцениваются в тысячи.
The Times также пишет со ссылкой на дипломатические источники, что те не видят никаких признаков готовности Путина пойти на компромисс и отказаться от своих максималистских требований в отношении Украины, несмотря на огромные потери России и отсутствие значительного прогресса на фронте.