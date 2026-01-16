Пустующий жилой дом недалеко от Минска продали за $16 16.01.2026, 21:23

1,652

Стали известны итоги аукциона.

Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Березинском, Борисовском, Любанском, Слуцком и Смолевичском районах Минской области. Realt рассказал о результатах торгов.

Итак, участникам аукциона было предложено 16 лотов — пустующих жилых домов в Березинском (2), Борисовском (5), Любанском (1), Слуцком (7) и Смолевичском (1) районах Минской области.

Отметим, что большого интереса у потенциальных покупателей дома не вызвали. Во-первых, земельные участки, на которых они находятся, не имеют кадастровых номеров и не определена их площадь. Исключением стали 3 участка в Борисовском районе, где присутствуют эти показатели. Во-вторых, из коммуникаций имеется только электричество.

В итоге начальная цена на все на лоты (кроме двух) составила 45 рублей. Что касается заявок, то они поступили на 11 домов, на 5 из них подали по одной заявке. При начальной цене 45 рублей дома проданы единственным заявителям за 47,25 рубля, или 16,3 доллара по курсу Нацбанка на день проведения аукциона. На 5 лотов заявлений не поступило.

Наибольшее количество заявок — 5 — подали на лот № . Пустующий жилой дом находится в деревне Лавница на улице Советской, 42, Метченского сельсовета Борисовского района. Участок зарегистрирован под кадастровым номером 620 84 05 01 00 92, а его площадь насчитывает 14,7 сотки.

Общая площадь деревянного дома с хозпостройками составляет 50 квадратных метров. Из коммуникаций есть только электричество. Начальная цена на лот составила 45 рублей. В ходе торгов цена на него возросла до 4 367 рублей, или 1502 долларов по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Три человека пожелали купить пустующий жилой дом в деревне Лавница на улице Советской, 59, Метченского сельсовета Борисовского района. Участок также имеет кадастровый номер 620886705601000159. Площадь земельного надела составляет 25 соток.

Общая площадь строения насчитывает 50 квадратных метров. Жилой дом оснащен электричеством и был выставлен на торги за 45 рублей. Лот удалось продать за 4 04 рублей, или 1653 доллара.

На 4 лота поступило по 2 заявки. Пустующие жилые дома расположены в Слуцком, Смолевичском и Березинском районах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com