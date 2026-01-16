закрыть
Bild: Опытные немецкие военные вылетели в Гренландию

  • 16.01.2026, 21:33
Bild: Опытные немецкие военные вылетели в Гренландию

Вместе с солдатами из Дании они отправились в столицу острова.

Немецкие военные вылетели в Гренландию. Вместе с солдатами из Дании они отправились в столицу острова, город Нуук.

Как сообщает Bild со ссылкой на Минобороны Германии, в Гренландию были отправлены опытные военнослужащие военно-воздушных, военно-морских и сухопутных сил, логисты и эксперты по авиаперевозкам, всего 15 солдат и офицеров.

Что будут делать немецкие военные

В Гренландии немецкие военные должны будут изучить, где и как на острове можно провести крупные учения совместно с Данией и пока что явно не в рамках НАТО.

По информации издания, Бундесверу и датской армии также предстоит выяснить, возможна ли постоянная миссия НАТО или союзников в Гренландии. Речь идет о чем-то похожем на миссию НАТО «Балтийский страж» в Балтийском море. Издание отметило, что рабочее название этого проекта - «Арктический страж».

По данным источников издания, министры обороны НАТО, обсудят эту инициативу на февральском саммите в Брюсселе, и возможно, примут некое конкретные решения. Для этого, однако, нужно участие США.

- Сейчас мы проводим разведку местности, чтобы представить США осязаемую и сильную концепцию защиты стратегически важного северного региона, - сказал осведомленный источник.

Координируется миссия европейских военных Арктическим командованием датской армии. В спешке за два дня в пригороде Нуука подготовили помещения для союзнических военных.

- По крайней мере еда уже есть - у входа лежат бургеры в пластиковых упаковках. Датские военные весьма сдержанны и не делятся тем, что думают о происходящем. Радуются ли они прибытию других европейцев? Один солдат сказал: «Теперь все действительно иначе, когда так много солдат из стольких стран», - пишет издание.

Напомним, в Гренландии также ждут военных из Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Канады и Эстонии.

