Актеры «Игры престолов» взорвали Сеть воссоединением 16.01.2026, 21:36

Фанаты в восторге.

Актеры сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк и Джейсон Момоа взорвали социальные сети неожиданным воссоединением.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото с Момоа за кулисами шоу «The Kelly Clarkson Show», добавив эмоциональную подпись, которая мгновенно вызвала волну восторга среди фанатов:

«Нью-Йорк подарил мне так много поводов для благодарности во время этой поездки, и как раз когда я подумала, что лучше уже не будет... посмотрите, кто зашел в мою гримерку».

Публикация за считанные часы собрала сотни тысяч лайков и тысячи комментариев. Поклонники сериала вспоминают культовые фразы их героев, а также публикуют изображения пары в сериале.

Как известно, Эмилия Кларк и Джейсон Момоа сыграли Дейнерис Таргариен и Кхала Дрого - одну из самых ярких и трагических пар первого сезона сериала. Несмотря на то, что их совместная экранная история была относительно короткой, именно она стала ключевой для развития сюжета и образа Матери Драконов.

Отдельную роль в любви фанатов сыграли и теплые дружеские отношения актеров за кадром. Кларк и Момоа неоднократно публично поддерживали друг друга, появлялись вместе на мероприятиях и с юмором вспоминали времена съемок «Игры престолов».

