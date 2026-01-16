Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров в Майами 16.01.2026, 21:47

Названы две ключевые темы.

Украинская и американская делегации завтра, 17 января, встретятся в Майами. Они, в частности, будут работать над документом о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Стефанишина рассказала, что Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития.

«Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова и главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии», - отметила она.

По словам посла, Украина и США работают над двумя ключевыми документами - соглашением о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 млрд долларов. Такие сделки могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января.

- Цель визита - доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины, - сказала она.

