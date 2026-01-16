закрыть
Белоруска на Peugeot вылетела в кювет при обгоне и отсудила компенсацию у дорожников

  • 16.01.2026, 22:00
  • 1,588
Белоруска на Peugeot вылетела в кювет при обгоне и отсудила компенсацию у дорожников

Как ей это удалось?

Жительница Калинковичского района получила компенсацию за моральный вред после того, как автомобиль, на котором она ехала, съехал в кювет и перевернулся из-за ямы на дороге, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, 22 августа 2023 года женщина ехала на Peugeot, который ей во временное пользование передал владелец. На дороге в Калинковичском районе колесо машины попало в яму во время обгона грузовика. Автомобиль потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадавшая получила травму позвоночника и долгое время находилась на лечении. Автомобиль был серьезно поврежден. Экспертиза подтвердила, что причиной ДТП стали дефекты дорожного покрытия и наезд на выбоину. Дорожные знаки, предупреждающие об опасном участке, на месте отсутствовали.

Дорожное предприятие ДРСУ, ответственное за содержание участка, признало свою ответственность за произошедшее, подтвердив, что ненадлежащее состояние дороги стало причиной аварии. Должностное лицо ДРСУ привлекли к административной ответственности.

Суд первой инстанции постановил взыскать с предприятия 10 00 рублей компенсации морального вреда и возмещение судебных расходов. В Гомельском областном суде это решение оставили без изменений.

