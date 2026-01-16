закрыть
16 января 2026, пятница, 22:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У бывшего мэра Сочи изъяли 50 домов, 15 участков, 10 машин

2
  • 16.01.2026, 22:12
  • 2,208
У бывшего мэра Сочи изъяли 50 домов, 15 участков, 10 машин

В доход госудаpства.

Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского, его супруги, а также еще десяти физических и пяти юридических лиц. Общая стоимость изъятых активов оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края, пишет The Moscow Times.

Иск в суд подала Генеральная прокуратура. По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В доход государства были обращены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, а также денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов США. Кроме того, конфискованы коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью свыше 108 млн рублей.

Помимо этого, суд взыскал с Копайгородского в пользу государства 215 237 997 рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, которое было отчуждено к моменту подачи искового заявления.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по 2022 год. Согласно материалам суда, для сокрытия своего реального имущественного положения он регистрировал активы на третьих лиц, не указывая их в декларациях. После ухода с должности он отправился на войну в Украину, а в сентябре 2024 года был задержан в оккупированном Луганске и этапирован в Москву. Ему предъявили обвинения в растрате, получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов. Его супругу обвиняют в пособничестве.

Это дело стало частью масштабной кампании по изъятию имущества у чиновников. Ранее, 14 января, Волгоградский областной суд подтвердил законность обращения в доход государства активов экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на 13 млрд рублей, включая 214 объектов недвижимости. По подсчетам The Moscow Times, в 2025 году прокуратура направила такие иски на рекордную сумму — свыше 860 млрд рублей. Всего за год было конфисковано около 2,7 тысячи объектов недвижимости. Абсолютным рекордсменом по конфискованной недвижимости стал бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, у которого изъяли 821 объект.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук