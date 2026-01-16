У бывшего мэра Сочи изъяли 50 домов, 15 участков, 10 машин

У бывшего мэра Сочи изъяли 50 домов, 15 участков, 10 машин2
- 16.01.2026, 22:12
- 2,208
В доход госудаpства.
Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского, его супруги, а также еще десяти физических и пяти юридических лиц. Общая стоимость изъятых активов оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края, пишет The Moscow Times.
Иск в суд подала Генеральная прокуратура. По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В доход государства были обращены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, а также денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов США. Кроме того, конфискованы коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью свыше 108 млн рублей.
Помимо этого, суд взыскал с Копайгородского в пользу государства 215 237 997 рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, которое было отчуждено к моменту подачи искового заявления.
Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по 2022 год. Согласно материалам суда, для сокрытия своего реального имущественного положения он регистрировал активы на третьих лиц, не указывая их в декларациях. После ухода с должности он отправился на войну в Украину, а в сентябре 2024 года был задержан в оккупированном Луганске и этапирован в Москву. Ему предъявили обвинения в растрате, получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов. Его супругу обвиняют в пособничестве.
Это дело стало частью масштабной кампании по изъятию имущества у чиновников. Ранее, 14 января, Волгоградский областной суд подтвердил законность обращения в доход государства активов экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на 13 млрд рублей, включая 214 объектов недвижимости. По подсчетам The Moscow Times, в 2025 году прокуратура направила такие иски на рекордную сумму — свыше 860 млрд рублей. Всего за год было конфисковано около 2,7 тысячи объектов недвижимости. Абсолютным рекордсменом по конфискованной недвижимости стал бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, у которого изъяли 821 объект.