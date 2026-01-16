У бывшего мэра Сочи изъяли 50 домов, 15 участков, 10 машин 2 16.01.2026, 22:12

2,208

В доход госудаpства.

Хостинский районный суд Сочи обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского, его супруги, а также еще десяти физических и пяти юридических лиц. Общая стоимость изъятых активов оценивается в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края, пишет The Moscow Times.

Иск в суд подала Генеральная прокуратура. По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. В доход государства были обращены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, а также денежные средства в размере 84 630 374 рублей и 40 тысяч долларов США. Кроме того, конфискованы коллекция наручных часов, ювелирные изделия и предметы роскоши общей стоимостью свыше 108 млн рублей.

Помимо этого, суд взыскал с Копайгородского в пользу государства 215 237 997 рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, которое было отчуждено к моменту подачи искового заявления.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с 2019 по 2022 год. Согласно материалам суда, для сокрытия своего реального имущественного положения он регистрировал активы на третьих лиц, не указывая их в декларациях. После ухода с должности он отправился на войну в Украину, а в сентябре 2024 года был задержан в оккупированном Луганске и этапирован в Москву. Ему предъявили обвинения в растрате, получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов. Его супругу обвиняют в пособничестве.

Это дело стало частью масштабной кампании по изъятию имущества у чиновников. Ранее, 14 января, Волгоградский областной суд подтвердил законность обращения в доход государства активов экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова на 13 млрд рублей, включая 214 объектов недвижимости. По подсчетам The Moscow Times, в 2025 году прокуратура направила такие иски на рекордную сумму — свыше 860 млрд рублей. Всего за год было конфисковано около 2,7 тысячи объектов недвижимости. Абсолютным рекордсменом по конфискованной недвижимости стал бывший мэр Владивостока Владимир Николаев, у которого изъяли 821 объект.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com