Директор ЦРУ провел встречу с новым лидером Венесуэлы 16.01.2026, 22:29

Делси Родригес

Она длилась два часа.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, став первым высокопоставленным представителем Вашингтона, который прибыл в Каракас после захвата Николаса Мадуро почти две недели назад, передает ВВС.

Как сообщил журналистам в пятницу неназванный американский чиновник, глава ЦРУ прилетел в Венесуэлу про просьбе президента США Дональда Трампа, а встреча с Родригес продолжалась около двух часов.

«По указанию президента Трампа директор Рэтклифф посетил Венесуэлу, чтобы встретиться с временным президентом Делси Родригес и передать ей сообщение о том, что США надеются на улучшение рабочих отношений. Во время встречи в Каракасе Рэтклифф обсудил потенциальные возможности экономического сотрудничества и то, что Венесуэла больше не может быть безопасным убежищем для противников Америки, особенно наркоторговцев», — сказал он.

Встреча прошла в тот же день, когда Родригес выступила со своим первым после вступления в должность обращением к нации, в котором объявила о реформах в нефтяной промышленности, направленных на привлечение новых иностранных инвестиций.

Ранее законодательство Венесуэлы предусматривало, что иностранные партнеры должны сотрудничать с государственной нефтегазовой компанией PDVSA, которая обязательно должна владеть контрольным пакетом акций.

Родригес заявил, что реформы «позволят направить эти инвестиционные потоки в новые области, в области, где никогда не было инвестиций, и в области, где нет инфраструктуры», а средства от продажи нефти пойдут на нужды рабочих и финансирование государственных услуг.

Визит директора ЦРУ в Каракас также совпал с визитом лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо в Белый дом. Во время встречи с президентом США Мачадо вручила ему свою медаль Нобелевской премии мира.

Однако Трамп отказался поддержать Мачадо в качестве нового лидера Венесуэлы, заявив, что у нее недостаточно поддержки внутри страны.

Лидер оппозиции заявила, что уверена в том, что в ее стране произойдет «упорядоченный переход» власти.

«Результатом стабильного перехода станет гордая Венесуэла, которая будет лучшим союзником США в Северной и Южной Америке», — заявила она.

В интервью американскому телеканалу Fox News ранее Мачадо сказала, что возглавит страну, «когда придет время».

«У нас есть миссия, и мы превратим Венесуэлу в благодатную землю, и я верю, что когда придет время, я буду избрана президентом Венесуэлы, первой женщиной-президентом», — заявила она.

