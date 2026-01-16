Германия выделяет Украине дополнительный пакет помощи 16.01.2026, 22:46

На что пойдут деньги.

Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.

- Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Вадефул, - отметил Сибига.

Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.

- Мы ценим непоколебимую солидарность Германии, которая в это сложное время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры, - добавил глава МИД.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com