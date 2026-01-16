закрыть
Германия выделяет Украине дополнительный пакет помощи

  • 16.01.2026, 22:46
На что пойдут деньги.

Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.

- Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Вадефул, - отметил Сибига.

Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.

- Мы ценим непоколебимую солидарность Германии, которая в это сложное время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры, - добавил глава МИД.

