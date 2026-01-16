Германия выделяет Украине дополнительный пакет помощи
- 16.01.2026, 22:46
На что пойдут деньги.
Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах.
Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.
- Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Вадефул, - отметил Сибига.
Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.
- Мы ценим непоколебимую солидарность Германии, которая в это сложное время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры, - добавил глава МИД.