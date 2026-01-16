Белорусские ученые порассуждали, сможет ли современный человек выжить в дикой природе 16.01.2026, 23:27

Их мнения разделились.

Белорусские ученые, биолог и физиолог, в эфире правластного СТВ порассуждали о том, способен ли современный человек выжить в дикой природе — учитывая, что при всем своем развитом мозге не может равняться во многих способностях с животными. Их мнения разделились, заметило «Зеркало».

Как утверждает заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения, биолог Иван Русских, человек «как живое тело без технологий чрезвычайно уязвим».

— Существуют исследования: за сколько дней, а иногда часов человек погибнет, если голый окажется посреди леса. То есть ни воды, ни еды, кучи москитов, каких-то животных опасных. То есть крайне уязвим без поддержки технологической, — считает ученый.

Однако есть другой взгляд — его озвучила заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси Светлана Пашкевич. По ее мнению, люди способны жить в хороших условиях, но могут вернуться и в первозданные.

— То, что это пока еще возможно, я уверена, что и в будущем будет возможно — это говорит о том, что все, что в нас заложено, генетически в нас сохраняется. Если человек оказывается вынужденно в такой ситуации (среди дикой природы. — Прим. ред.), сразу все вспоминает. Мало того, замечено, что если человек соблюдает этот режим двигательной активности, у него нет тех заболеваний, которые мы сейчас называем бичом современной цивилизации, — ожирение, когнитивные расстройства. То есть та природная черта и те привычки, которые были выработаны у нас веками, — залог нашего здоровья, — говорит физиолог.

Наблюдения подтверждают, что человек при желании выживет в самых тяжелых условиях, говорится в сюжете.

— Вам кажется, что вы такой цивилизованный человек. Вот у вас еда — это вы не будете кушать. Нет, когда вы будете голодать, вы будете кушать все, даже крысу и даже червей земляных. Совершенно нормально человек переносит. Эта экстремальная ситуация, когда самый главный закон, который существует в природе, — это выжить любой ценой. Не только выжить любой ценой, но размножиться и оставить после себя потомство, — резюмировала Пашкевич.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com