закрыть
16 января 2026, пятница, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские ученые порассуждали, сможет ли современный человек выжить в дикой природе

  • 16.01.2026, 23:27
Белорусские ученые порассуждали, сможет ли современный человек выжить в дикой природе

Их мнения разделились.

Белорусские ученые, биолог и физиолог, в эфире правластного СТВ порассуждали о том, способен ли современный человек выжить в дикой природе — учитывая, что при всем своем развитом мозге не может равняться во многих способностях с животными. Их мнения разделились, заметило «Зеркало».

Как утверждает заведующий лабораторией Республиканского центра экологии и краеведения, биолог Иван Русских, человек «как живое тело без технологий чрезвычайно уязвим».

— Существуют исследования: за сколько дней, а иногда часов человек погибнет, если голый окажется посреди леса. То есть ни воды, ни еды, кучи москитов, каких-то животных опасных. То есть крайне уязвим без поддержки технологической, — считает ученый.

Однако есть другой взгляд — его озвучила заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси Светлана Пашкевич. По ее мнению, люди способны жить в хороших условиях, но могут вернуться и в первозданные.

— То, что это пока еще возможно, я уверена, что и в будущем будет возможно — это говорит о том, что все, что в нас заложено, генетически в нас сохраняется. Если человек оказывается вынужденно в такой ситуации (среди дикой природы. — Прим. ред.), сразу все вспоминает. Мало того, замечено, что если человек соблюдает этот режим двигательной активности, у него нет тех заболеваний, которые мы сейчас называем бичом современной цивилизации, — ожирение, когнитивные расстройства. То есть та природная черта и те привычки, которые были выработаны у нас веками, — залог нашего здоровья, — говорит физиолог.

Наблюдения подтверждают, что человек при желании выживет в самых тяжелых условиях, говорится в сюжете.

— Вам кажется, что вы такой цивилизованный человек. Вот у вас еда — это вы не будете кушать. Нет, когда вы будете голодать, вы будете кушать все, даже крысу и даже червей земляных. Совершенно нормально человек переносит. Эта экстремальная ситуация, когда самый главный закон, который существует в природе, — это выжить любой ценой. Не только выжить любой ценой, но размножиться и оставить после себя потомство, — резюмировала Пашкевич.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук