«России не доверяют даже союзники» 16.01.2026, 23:32

РФ стала прибежищем для проигравших диктаторов.

Россия уже воспринимается как ненадежный союзник, к ней нет доверия. Путин неоднократно показывал, что может нарушить любой договор. В том числе и по отношению к тем странам, которые являются партнерами России. Москва — это союзник, который тебя может в любой момент кинуть.

На этом акцентировал внимание известный украинский политолог Владимир Фесенко.

Такая позиция диктатора ярко проявилась на Ближнем Востоке, в истории с режимом Башара Асада. А также, во время так называемой 12-дневной войны между Израилем и Ираном, напомнил политолог.

- Соединенные Штаты нанесли тогда удар по территории Ирана. И, казалось бы, буквально перед этим Иран подписал договор о стратегическом партнерстве с Россией. Иранские руководители ездили в Россию, просили о помощи. А поддержки практически не было — лишь на словах. И Иран тогда потерпел ощутимые поражения, — отметил Фесенко.

Протесты, которые начались в Иране в конце прошлого года и продолжаются сейчас, также показали слабость и уязвимость иранского режима. Показали, что он все больше и больше противоречит настроениям, ожиданиям и интересам простых граждан страны, считает политолог.

- Иранский режим всегда опирался на поддержку Кремля. А теперь очевидно, что поддержка эта очень условна. И в Иране, я думаю, очень опасались, что Кремль может тоже принести в жертву нынешнее иранское руководство ради «дружбы с Трампом», — сказал Фесенко.

С другой стороны, одна из мотиваций и для Башара Асада, и для некоторых других диктаторов дружить с Путиным, это место для бегства. Чтобы было куда бежать. В случае, если будут проблемы, дополнил спикер.

«В РФ уже появилась ироническая шутка о том, что именно путинская Россия стала главным прибежищем для разных беглых диктаторов, которых свергли и которые в итоге бегут в Москву. Вот Башар Асад приехал в Россию. Янукович там оказался в свое время. То есть, это прибежище для проигравших диктаторов. Для бывших союзников. Это как компенсация за дружбу. Защищать не стали, но хоть дадим вам место, где вы можете дожить свой век. Вот это единственная компенсация, которую, собственно, Россия предоставляет своим союзникам», — отметил политолог.

Но доверия к России полноценного нет, и когда с ней о чем-то договариваются, считает Фесенко, у ее партнеров уже есть понимание, что могут быть проблемы, и на Москву нельзя полностью полагаться.

Политолог также привел еще один показательный пример — отношения РФ с Китаем, в которых Пекин доминирует.

«В Китае тоже не очень надеются на Россию и понимают, что это союзник, который тебя может и предать при случае. Когда началось заигрывание Путина с Трампом, в Китае на это тоже начали смотреть с подозрением. Они не делают официальных заявлений, не выступают с какими-то осуждениями этого. Но Китай показывает, что ему это не очень нравится. И Китай непрямо, но осаживает Россию. Становится более жестким в покупке российских природных ресурсов. То есть, да, готовы покупать, но с большой скидкой. Так, чтобы это было выгодно, но и чтобы России показать, что вы сейчас от нас зависите», — сказал политолог.

По его словам, Китай также показывает, что ему не нравится откровенное заигрывание Путина с Трампом, в том числе в контексте российско-украинской войны.

«Китайцы в прошлом году заявляли о том, что европейцы должны участвовать в переговорном процессе по Украине, что противоречит установкам Кремля», — отметил Фесенко.

Это, считает он, небольшие, но очень показательные примеры того, что даже старший партнер, а сейчас по отношению к России Китай является именно таковым, тоже может быть недовольным действиями Кремля и тоже относится к РФ без должного доверия.

«Путин, который кичится тем, что он якобы договороспособный, на самом деле своими действиями по отношению к Украине, к европейцам неоднократно показывал, что он может нарушить любой договор. В том числе, и по отношению к тем странам, которые являются партнерами России», — резюмировал эксперт.

