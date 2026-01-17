Politico: Британские морпехи готовятся к войне с РФ в ледяных горах Норвегии 17.01.2026, 1:30

Они отрабатывают навыки выживания и боевых действий в экстремальных условиях.

В лагере «Викинг» на севере Норвегии британские морские пехотинцы проходят экстремальные арктические тренировки. Это подготовка к возможному конфликту с Россией, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІіtісо.

По данным издания, в Арктике британская Королевская морская пехота отрабатывает навыки выживания и боевых действий в экстремальных условиях.

Военные разбивают лагеря на морозе ниже - 20 градусов, прыгают в ледяную воду и выполняют физические испытания.

Лагерь «Викинг», открытый в 2023 году, сейчас рассчитан на 1500 военных, а уже в следующем году планируется увеличение до 2000.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер отметила, что Великобритания удваивает присутствие своих морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет.

Учения отражают сценарии коллективной обороны НАТО по статье 5, готовя войска к возможному конфликту, который может быстро перерасти из низкой напряженности в эпицентр угрозы из-за ядерного потенциала России и размещения подводных лодок.

Кроме того, военные учения демонстрируют солидарность европейских союзников, ведь арктическая безопасность влияет на трансатлантическую стабильность.

Тренировки сочетаются с политическим сигналом США и Трампу, что Европа сохраняет контроль и готовность реагировать на угрозы в регионе.

Миссия «Арктический страж» в Арктике

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс Купер и глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде публично одобрили идеи миссии НАТО «Арктический страж».

Она должна усилить военное сотрудничество союзников и противодействовать растущим российским угрозам в Арктике, одновременно демонстрируя США, в частности Дональду Трампу, серьезность европейского присутствия в регионе.

Сейчас параметры миссии остаются неопределенными. Речь идет в частности о численности контингента, формат участия союзников и то, будет ли предусматривать миссия наземное, морское или воздушное развертывание сил.

По предварительным оценкам, инициатива может включать расширение военных учений в Гренландии, подобных тем, что уже проводятся в северной Норвегии.

Отдельное внимание могут уделить контролю судоходных маршрутов в регионе.

Причиной такого шага является рост активности так называемого теневого флота, который перевозит санкционированную российскую нефть, а также вероятные случаи саботажа подводных кабелей связи в Северной Европе.

