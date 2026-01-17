закрыть
17 января 2026, суббота, 4:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Эффективность «Орешник» вызывает сомнения»

  • 17.01.2026, 3:40
«Эффективность «Орешник» вызывает сомнения»

Почему Лукашенко внезапно приказал проверить армию?

Лукашенко приказал провести масштабную проверку белорусской армии, которая насчитывает до 60 тысяч военнослужащих. Эта численность более чем в 20 раз меньше Вооруженных сил Украины.

Единственной потенциальной угрозой может быть размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник».

Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда объяснил «24 Каналу», что эффективность этого оружия уже вызывает сомнения после обнаружения в нем устаревших гироскопов.

- Пусть проверяют боеготовность, боекомплекты и амуницию. Я думаю, что Лукашенко пытается повысить собственную субъектность прежде всего для иностранных партнеров – перед президентом России Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином и продемонстрировать руководству Ирана стабильность в своей стране в отличие от их протестов, – сказал Чечеринда.

«Орешник» в Беларуси: угроза или имитация?

Единственной реальной угрозой могут быть заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина и Лукашенко о размещении на боевом дежурстве ракетного комплекса «Орешник» в декабре, с перспективой увеличения их количества до 10 единиц.

Официального подтверждения от сил обороны Украины о пребывании там «Орешника» на территории Беларуси.

- Последнее использование ракетного комплекса по Львовской области, где россияне пытались уничтожить газовое хранилище, не привело к разрушению объектов, а лишь продемонстрировало всему миру истинную суть этого «супероружия». Украинские спецслужбы нашли внутри гироскопы – приборы для определения положения объекта в пространстве, которыми еще пользовался Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года во время первого полета в космос, – отметил Чечеринда.

Военный заверил, что со стороны Беларуси нет никакой угрозы для украинской территории и граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук