«Эффективность «Орешник» вызывает сомнения» 17.01.2026, 3:40

Почему Лукашенко внезапно приказал проверить армию?

Лукашенко приказал провести масштабную проверку белорусской армии, которая насчитывает до 60 тысяч военнослужащих. Эта численность более чем в 20 раз меньше Вооруженных сил Украины.

Единственной потенциальной угрозой может быть размещение на территории Беларуси ракетного комплекса «Орешник».

Майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда объяснил «24 Каналу», что эффективность этого оружия уже вызывает сомнения после обнаружения в нем устаревших гироскопов.

- Пусть проверяют боеготовность, боекомплекты и амуницию. Я думаю, что Лукашенко пытается повысить собственную субъектность прежде всего для иностранных партнеров – перед президентом России Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином и продемонстрировать руководству Ирана стабильность в своей стране в отличие от их протестов, – сказал Чечеринда.

«Орешник» в Беларуси: угроза или имитация?

Единственной реальной угрозой могут быть заявления министра обороны Беларуси Виктора Хренина и Лукашенко о размещении на боевом дежурстве ракетного комплекса «Орешник» в декабре, с перспективой увеличения их количества до 10 единиц.

Официального подтверждения от сил обороны Украины о пребывании там «Орешника» на территории Беларуси.

- Последнее использование ракетного комплекса по Львовской области, где россияне пытались уничтожить газовое хранилище, не привело к разрушению объектов, а лишь продемонстрировало всему миру истинную суть этого «супероружия». Украинские спецслужбы нашли внутри гироскопы – приборы для определения положения объекта в пространстве, которыми еще пользовался Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года во время первого полета в космос, – отметил Чечеринда.

Военный заверил, что со стороны Беларуси нет никакой угрозы для украинской территории и граждан.

