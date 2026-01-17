закрыть
17 января 2026, суббота
«Был четкий сигнал»

  • 17.01.2026, 6:00
«Был четкий сигнал»

Могут ли окончательно подписать мирное соглашение в Давосе?

Украинская делегация примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить с 19 по 23 января. Однако вряд ли в его рамках состоится подписание мирного соглашения.

Политолог, руководитель украинского Центра анализа и стратегий руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил «24 Каналу» мнение, что так или иначе может быть заявлено о гарантиях безопасности. В частности, по примеру Парижской декларации.

- Не думаю, что будет окончательное подписание. То есть может быть в очередной раз заявлено о гарантиях безопасности, по примеру Парижской декларации. Эти условные 10% из мирного плана, которые не согласованы – территориальные вопросы. Плюс тема Запорожской АЭС, – предположил он.

Продолжается период ожидания

Игорь Чаленко отметил, что наработанные документы были переданы Москве Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ответы с российской стороны не прозвучали. Их ожидают до конца января. Поэтому сейчас идет период ожидания. Вашингтон должен опираться и на позицию России.

- Но то, что происходит сейчас – это, по моему мнению, четкая демонстрация того, что согласования нет. Путин начал снова рассказывать о целях так называемой «СВО», что они будут добиваться и так далее. Это по крайней мере публичный сигнал, что в России отсутствует понимание, что войну надо завершать на компромиссных условиях, – сказал политолог.

По его словам, восстановление Украины – это наиболее проработанная тема. Однако открытым остается вопрос о гарантиях безопасности.

