В Польше начались первые в этом году учения военных ВСУ 17.01.2026, 8:59

Обучение проходит в рамках Миссии военной помощи ЕС.

В Польше начались первые в 2026 году учения украинских военнослужащих.

Об этом в соцсети Х сообщил Генштаб Польши.

«На польских полигонах начались первые в этом году учения для военнослужащих Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из курсов является подготовка боевых медиков, основанная на опыте войны и стандартах тактической помощи раненым в боевых условиях (Tactical Combat Casualty Care - Тактическая помощь раненым в боевых действиях).

В польском Генштабе добавили, что обучение проходит в рамках Миссии военной помощи ЕС (EUMAM UA) и проводится Оперативным командованием миссии в Польше (CAT-C) на польском полигоне Жагань на юго-западе страны.

