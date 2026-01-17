Под Москвой пылает важный для российской армии химзавод
- 17.01.2026, 9:07
Предприятие поставляет компоненты для оружия.
В городе Воскресенск Московской области произошел масштабный пожар на одном из крупнейших химических заводов России — предприятии Воскресенские минеральные удобрения. Объект считается стратегическим элементом оборонной промышленности РФ, пишет nv.ua.
По информации OSINT-сообществ в Telegram, возгорание произошло в цехе производства серной кислоты. Над городом наблюдается густой дым, жители сообщают о сильном запахе гари с химическим привкусом, жжение в горле и резь в глазах.
Предприятие играет важную роль в обеспечении военной машины Кремля, что особенно актуально на фоне полномасштабной войны, развязанной российским диктатором Путиным против Украины.
Кроме того, 16 января стало известно еще об одном пожаре — в городе Серпухов Московской области загорелась электроподстанция, что повлекло масштабное обесточивание половины города.