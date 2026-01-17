БЖД заявила о массовых задержках поездов

БЖД заявила о массовых задержках поездов1
- 17.01.2026, 9:25
- 1,274
До 40 минут.
Белорусская железная дорога в своем официальном телеграм-канале сообщает, что 17 января будут опаздывать поезда, которые следуют через участок Минск-Орша.
По данным железной дороги, пассажирские поезда опаздывают на 10−40 минут.
— Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению технических неполадок и сокращению времени опоздания пассажирских поездов, — говорится в заявлении БЖД, но не уточняется, что за технические неполадки нужно устранить.
За более подробной информацией организация просит звонить по телефону 105.
— Беларусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, — заключает организация.