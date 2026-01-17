БЖД заявила о массовых задержках поездов 1 17.01.2026, 9:25

1,274

До 40 минут.

Белорусская железная дорога в своем официальном телеграм-канале сообщает, что 17 января будут опаздывать поезда, которые следуют через участок Минск-Орша.

По данным железной дороги, пассажирские поезда опаздывают на 10−40 минут.

— Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по устранению технических неполадок и сокращению времени опоздания пассажирских поездов, — говорится в заявлении БЖД, но не уточняется, что за технические неполадки нужно устранить.

За более подробной информацией организация просит звонить по телефону 105.

— Беларусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временные неудобства, — заключает организация.

