«Отмыться» Вольфовичу будет непросто

«Отмыться» Вольфовичу будет непросто6
- Артем Синицын, «Салідарнасць»
- 17.01.2026, 9:51
- 8,828
Лукашисты начали крайне опасную авантюру.
Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович своеобразно развеял сомнения в том, что российский ракетный комплекс «Орешник» поставили на боевое дежурство в Беларуси.
Мол, главное, что мы в этом уверены, а что там себе думают злопыхатели — не суть важно.
В плане убедительности получилось так себе: хотите верьте, хотите — нет. Но вот в чем могут быть точно уверены те, кто старательно нагоняет страху российской «вундервафлей»: любое такое заявление добавляет яркости мишени на карте нашей страны.
У генерала Вольфовича не должно быть и тени сомнения в том, что в этой крайне опасной авантюре он один из главных «художников». И смыть такое будет очень не просто.
«Это оружие сдерживания, защиты нашей страны», — говорит уроженец Казани, выпускник Военной академии Генштаба ВС России. И с каждым таким откровением все больше вопросов, какую именно страну он на самом деле считает «нашей».
