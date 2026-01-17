закрыть
«Отмыться» Вольфовичу будет непросто

6
  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 17.01.2026, 9:51
  • 8,828
«Отмыться» Вольфовичу будет непросто
Александр Вольфович

Лукашисты начали крайне опасную авантюру.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович своеобразно развеял сомнения в том, что российский ракетный комплекс «Орешник» поставили на боевое дежурство в Беларуси.

Мол, главное, что мы в этом уверены, а что там себе думают злопыхатели — не суть важно.

В плане убедительности получилось так себе: хотите верьте, хотите — нет. Но вот в чем могут быть точно уверены те, кто старательно нагоняет страху российской «вундервафлей»: любое такое заявление добавляет яркости мишени на карте нашей страны.

У генерала Вольфовича не должно быть и тени сомнения в том, что в этой крайне опасной авантюре он один из главных «художников». И смыть такое будет очень не просто.

«Это оружие сдерживания, защиты нашей страны», — говорит уроженец Казани, выпускник Военной академии Генштаба ВС России. И с каждым таким откровением все больше вопросов, какую именно страну он на самом деле считает «нашей».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

