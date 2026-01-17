«Отмыться» Вольфовичу будет непросто 6 Артем Синицын, «Салідарнасць»

17.01.2026, 9:51

8,828

Александр Вольфович

Лукашисты начали крайне опасную авантюру.

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович своеобразно развеял сомнения в том, что российский ракетный комплекс «Орешник» поставили на боевое дежурство в Беларуси.

Мол, главное, что мы в этом уверены, а что там себе думают злопыхатели — не суть важно.

В плане убедительности получилось так себе: хотите верьте, хотите — нет. Но вот в чем могут быть точно уверены те, кто старательно нагоняет страху российской «вундервафлей»: любое такое заявление добавляет яркости мишени на карте нашей страны.

У генерала Вольфовича не должно быть и тени сомнения в том, что в этой крайне опасной авантюре он один из главных «художников». И смыть такое будет очень не просто.

«Это оружие сдерживания, защиты нашей страны», — говорит уроженец Казани, выпускник Военной академии Генштаба ВС России. И с каждым таким откровением все больше вопросов, какую именно страну он на самом деле считает «нашей».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com