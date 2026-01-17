Британия передала Украине 350 авиационных ракет ASRAAM 17.01.2026, 10:31

Общий объем помощи составил 4,5 млрд фунтов стерлингов.

В 2025 году Великобритания выделила 70 млн фунтов стерлингов на покупку 350 авиационных ракет ASRAAM для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

По данным Минобороны, средства на покупку ракет ASRAAM для ВСУ были направлены на механизм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), который является инициативой G7. Это кредиты Украине, которые погашают за счет прибылей от замороженных российских суверенных активов.

В рамках ERA в 2024-2025 годах Киев получил от стран G7 и Евросоюза финансирования почти на 28 млрд долларов. В прошлом году Лондон также передал Украине две новые зенитные установки Gravehawk.

В финансировании этого проекта участвует еще и Дания. Ожидается, что в 2026 году на вооружении ВСУ появятся еще 16 зенитных установок Gravehawk.

Всего же Великобритания в прошлом году внесла в инициативу ERA 2,26 мрд фунтов стерлингов. Общий объем помощи Лондона в 2025 году Киеву составил 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Ранее Лондон за один год еще никогда не оказывал такую значительную финансовую помощь Украине.

Тактико-технические характеристики ASRAAM

ASRAAM – это британская авиационная ракета малой дальности, которую можно также использовать на наземных платформах. У нее тепловизионная головка самонаведения с матрицей ССD, которая формирует инфракрасное изображение цели. Армия Великобритании приняла ее на вооружение в 2002 году. В СМИ утверждают, что разрабатывали эту ракету около 25 лет. Длина ракеты составляет 2,9 м, диаметр – 166 мм, а вес – 88 кг. Боевая часть весит 10 кг. Дальность стрельбы – около 25 км (по другим данным – около 50 км). Дальность стрельбы с наземных платформ – 10 км.

