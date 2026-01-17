закрыть
17 января 2026, суббота, 11:49
1
  • 17.01.2026, 10:57
  • 1,402
На фронте появились новые украинские БПЛА, способные уклоняться от зенитных дронов РФ

На фронте появились украинские разведывательные беспилотникис системой уклонения от вражеских зенитных FPV-дронов. Об этом пишут эксперты Defense Express.

Отмечается, что на OSINT-канале «Потужний інформатор» появилось фото сбитого россиянами разведывательного БПЛА «Лелека-100», который оснащен штатной системой «Снич», предназначенной для уклонения от перехватчиков.

«Хотя гарантированная «стопроцентная» эффективность таких средств не доказана, они существенно затрудняют наведение для вражеских пилотов. Таким образом уменьшается вероятность поражения и потери», - отмечают в Defense Express.

Фото: t.me/ukr_informant

При этом эксперты напоминают, что россияне ставят аналогичные системы на свои разведывательные БПЛА еще с 2024 года. И уже много месяцев они входят в заводскую комплектацию.

Украинская система «Снич» для беспилотника «Лелека-100» похожа на российские разработки - распознает перехватчики противника и помогает маневрировать для уклонения от них.

Впервые об этой технологии стало известно в сентябре 2025 года.

«На фото сбитого «Лелека-100» действительно можно заметить камеру, но неизвестно, реализованы ли именно в этой модификации другие методы. Также без каких-либо подробностей о сбивании нельзя сказать, сработала ли система уклонения или нет», – отмечают эксперты.

Написать комментарий 1

