закрыть
17 января 2026, суббота, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще одно стратегическое поражение Путина

2
  • Михаил Притула, «Главред»
  • 17.01.2026, 11:02
  • 5,696
Еще одно стратегическое поражение Путина

Это существенно ослабит российское влияние в регионе.

Разговоры о возможном референдуме по присоединению Молдовы к Румынии имеют вполне конкретные причины. Для Молдовы это, по сути, самый легитимный и быстрый путь одновременно в Европейский Союз и НАТО. Сегодня Молдова остается государством, на территории которого активно работают российские спецслужбы, постоянно пытающиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. Таким образом, решение этого вопроса, то есть присоединение Молдовы к Румынии, является вполне легитимным и относительно быстрым путем, без необходимости отдельных согласований с Европейским Союзом или НАТО. Речь идет о ликвидации одного государства, искусственно созданного, кстати, Советским Союзом, и расширении другого государства. Об этом осуществляется соответствующая нотификация в ООН — и на этом процедура фактически завершается.

Этот процесс предусматривает проведение референдума в Молдове и подписание межгосударственного соглашения о прекращении существования одного государства и расширении другого в пределах территорий, которые на сегодняшний день эффективно контролирует правительство Молдовы. Это действительно простой, но в то же время эффективный механизм. Именно поэтому эта тема активно обсуждается: люди ищут реальный выход, который позволил бы им начать жить достойно и избавиться даже от минимального влияния Москвы.

Тогда возникает вопрос: что делать с Приднестровьем? Ведь оно перестает быть для Москвы стратегическим преимуществом и превращается в стратегическую потерю. Россия получает территорию, которую нужно удерживать и обеспечивать, не имея к ней никакого сухопутного коридора. Там остается определенное количество российских войск, и Приднестровье сразу становится серьезной проблемой для Кремля. Что с этим делать — это уже вопрос, который Россия вынуждена решать самостоятельно.

В то же время сценарий с применением силы со стороны Румынии не имеет смысла. В этом нет никакой военной необходимости. Реальное давление будет возникать внутри самого Приднестровья — тещи и свекрови на бытовом, социальном уровне. Люди там живут обычной жизнью, периодически ездят в Молдову, поддерживают экономические и семейные связи. И представим ситуацию, когда им внезапно говорят: в Молдову ездить больше нельзя, остается только Россия. Но добраться до России невозможно — нет сухопутного сообщения, авиарейсы отсутствуют, альтернативных маршрутов также нет.

Фактически Приднестровье оказывается в изоляции, на своеобразном «острове». В этих условиях люди вынуждены сами задуматься, каким будет их будущее: участвовать ли в референдуме, нужно ли им российское военное присутствие.

Сам факт реализации Молдовой права нации на самоопределение и присоединение к Румынии создает мощный информационный и политический контекст для жителей Приднестровья. Они оказываются перед выбором: оставаться с Россией или возвращаться в молдавское пространство. И с большой вероятностью это решение будет принято довольно быстро — особенно при отсутствии поддержки со стороны Москвы.

В случае такого сценария Москва существенно теряет влияние в регионе. Мы уже видим, как Россия пытается бить по югу Украины, в частности по районам Затоки, Белгород-Днестровского, которые потенциально могли бы стать путем в Приднестровье. Но если вопрос Молдовы будет решен, Россия фактически теряет смысл даже гипотетически двигаться в направлении Одессы. Конечно, она может предпринимать отдельные попытки давления, однако стратегическая поддержка, на которую рассчитывает Москва, в таком сценарии исчезает. Если посмотреть на карту, становится очевидно: главной целью России было создание сухопутного коридора к Приднестровью, что должно было стать элементом дальнейшего захвата Украины. В этом случае эта логика полностью теряет смысл.

Таким образом, вместо очередной «геополитической победы» Путин получает еще одну потерю — к его стратегическим поражениям добавляется и Молдова. Это существенно ослабляет российское влияние в регионе. Собственно, Молдова в свое время создавалась как инструмент влияния Советского Союза на эту территорию, с соответствующими плацдармами для контроля региона. Именно эту имперскую логику Россия пытается воспроизвести и сегодня, однако в новых условиях она все больше теряет эффективность.

Михаил Притула, «Главред»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук