17.01.2026, 11:02

Это существенно ослабит российское влияние в регионе.

Разговоры о возможном референдуме по присоединению Молдовы к Румынии имеют вполне конкретные причины. Для Молдовы это, по сути, самый легитимный и быстрый путь одновременно в Европейский Союз и НАТО. Сегодня Молдова остается государством, на территории которого активно работают российские спецслужбы, постоянно пытающиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. Таким образом, решение этого вопроса, то есть присоединение Молдовы к Румынии, является вполне легитимным и относительно быстрым путем, без необходимости отдельных согласований с Европейским Союзом или НАТО. Речь идет о ликвидации одного государства, искусственно созданного, кстати, Советским Союзом, и расширении другого государства. Об этом осуществляется соответствующая нотификация в ООН — и на этом процедура фактически завершается.

Этот процесс предусматривает проведение референдума в Молдове и подписание межгосударственного соглашения о прекращении существования одного государства и расширении другого в пределах территорий, которые на сегодняшний день эффективно контролирует правительство Молдовы. Это действительно простой, но в то же время эффективный механизм. Именно поэтому эта тема активно обсуждается: люди ищут реальный выход, который позволил бы им начать жить достойно и избавиться даже от минимального влияния Москвы.

Тогда возникает вопрос: что делать с Приднестровьем? Ведь оно перестает быть для Москвы стратегическим преимуществом и превращается в стратегическую потерю. Россия получает территорию, которую нужно удерживать и обеспечивать, не имея к ней никакого сухопутного коридора. Там остается определенное количество российских войск, и Приднестровье сразу становится серьезной проблемой для Кремля. Что с этим делать — это уже вопрос, который Россия вынуждена решать самостоятельно.

В то же время сценарий с применением силы со стороны Румынии не имеет смысла. В этом нет никакой военной необходимости. Реальное давление будет возникать внутри самого Приднестровья — тещи и свекрови на бытовом, социальном уровне. Люди там живут обычной жизнью, периодически ездят в Молдову, поддерживают экономические и семейные связи. И представим ситуацию, когда им внезапно говорят: в Молдову ездить больше нельзя, остается только Россия. Но добраться до России невозможно — нет сухопутного сообщения, авиарейсы отсутствуют, альтернативных маршрутов также нет.

Фактически Приднестровье оказывается в изоляции, на своеобразном «острове». В этих условиях люди вынуждены сами задуматься, каким будет их будущее: участвовать ли в референдуме, нужно ли им российское военное присутствие.

Сам факт реализации Молдовой права нации на самоопределение и присоединение к Румынии создает мощный информационный и политический контекст для жителей Приднестровья. Они оказываются перед выбором: оставаться с Россией или возвращаться в молдавское пространство. И с большой вероятностью это решение будет принято довольно быстро — особенно при отсутствии поддержки со стороны Москвы.

В случае такого сценария Москва существенно теряет влияние в регионе. Мы уже видим, как Россия пытается бить по югу Украины, в частности по районам Затоки, Белгород-Днестровского, которые потенциально могли бы стать путем в Приднестровье. Но если вопрос Молдовы будет решен, Россия фактически теряет смысл даже гипотетически двигаться в направлении Одессы. Конечно, она может предпринимать отдельные попытки давления, однако стратегическая поддержка, на которую рассчитывает Москва, в таком сценарии исчезает. Если посмотреть на карту, становится очевидно: главной целью России было создание сухопутного коридора к Приднестровью, что должно было стать элементом дальнейшего захвата Украины. В этом случае эта логика полностью теряет смысл.

Таким образом, вместо очередной «геополитической победы» Путин получает еще одну потерю — к его стратегическим поражениям добавляется и Молдова. Это существенно ослабляет российское влияние в регионе. Собственно, Молдова в свое время создавалась как инструмент влияния Советского Союза на эту территорию, с соответствующими плацдармами для контроля региона. Именно эту имперскую логику Россия пытается воспроизвести и сегодня, однако в новых условиях она все больше теряет эффективность.

