«Лукашенко исполняет свои обязанности, не приходя в сознание»

17.01.2026, 11:50

Окружение диктатора начало о чем-то догадываться?

В четверг некоторые экстремисты обратили внимание, что в тот момент, когда председатель «палаты» Игорь Сергеенко Сергеенко принимал вместе с истекающим гарантом кадры, председатель Сергеенко обучал своих подопечных «депутатов» финансовой грамотности.

То есть буквально в те же самые минуты, совершенно идентичные Сергеенки в разных частях города каждый занимался своими собственными государственными делами.

Ну и я тут вижу четыре возможных объяснения. Во-первых — мистическое. То есть председатель Сергеенко един, но существует в двух лицах. Нету никаких двух Сергеенко, а есть две его неразделимые ипостаси.

Второе — конспирологическое. У председателя Сергеенко есть двойник, чтобы ему было проще исполнять ответственные государственные обязанности.

Третье — строго научное. В результате сбоя мультиверсума случился разрыв в ткани реальности, произошло совмещение двух вселенных и квантовые двойники Сергеенок совпали по фазе. Обычное дело, не о чем говорить.

Ну, а четвертое объяснение, совершенно невероятное, заключается в том, что кто-то врет. Сергеенко один и никакой квантовой запутанностью он не страдает. Зато некоторые свидетели стабильности ближайшего звена, страдают синдромом Пиноккио. То есть врать любят, но не умеют.

Мистическое объяснение мы с тобой даже обсуждать не будем, потому что это не по-христиански. Кому мог понадобиться двойник одного пожилого председателя, я не могу себе представить самым буйным полетом моей фантазии.

Как человек научного склада ума, я склоняюсь, конечно, к третьему объяснению. Потому что оно открывает перед современной наукой безграничные перспективы. Но, если бы вдруг случилось слияние вселенных, то за два дня мы кроме раздвоения Сергеенок, заметили бы и другие природные феномены.

И получается, что, когда мы отбросили невозможное, четвертое объяснение, которое осталось и является верным, каким бы невероятным оно не казалось.

Короче, кто-то соврамши. И мы даже знаем кто конкретно. Потому что свидетели стабильности самого ближнего звена регулярно имитируют своему гаранту бурную деятельность. Ну, а что им остается, если у гаранта уже даже имитировать самостоятельно не получается?

Поэтому имитировать приходится другим. И чем дальше, тем чаще. Нормальный между прочим феномен для развитой стабильности. Когда после долгой и продолжительной болезни гарант исполняет свои обязанности, не приходя в сознание.

И я хочу тебе сказать, что в свете этих вновь открывшихся феноменов слова секретаря Вольфовича о том, что он готов взять на себя заботы о стабильности, звучат уже немножко тревожно.

Я имею в виду для истекающего гаранта. Потому что согласно завещанию, которое составил истекающий гарант, секретарь Вольфович может взять на себя заботы о стабильности только в случае насильственной смерти гаранта.

А если у гаранта гарантии все равно истекают, то о собственных гарантиях надо, конечно, позаботиться заранее. Потому что с годами стабильность у истекающего гаранта стабильнее не становится.

