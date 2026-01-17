В крещенских купелях на родине Лукашенко обнаружили нитраты и аммиак 4 17.01.2026, 12:07

1,612

Эпидемиологи предупредили жителей Могилевской области.

Специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили перед Крещением, которое будут отмечать православные верующие 19 января, качество воды в купелях и источниках. Оказалось, что далеко не везде людям будет безопасно набирать воду, как предписывают традиции этого церковного праздника.

Из всех купелей и источников Могилевской области качество воды оказалось неудовлетворительным в девяти. Три из них находятся на «малой родине» Лукашенко — в Шклове и Шкловском районе.

Так, в купели деревни Мхиничи Краснопольского района анализ воды по санитарно-химическим показателям показал повышенное содержание аммиака. В остальных случаях речь идет по превышении допустимого уровня содержания нитратов. Вот где еще набирать воду в Крещение специалисты не рекомендовали:

криница и купель в агрогородке Полыковичи Могилевского района,

криница в деревне Лебедянка Лебедянковского с/с Белыничского района,

криница в деревне Лобча Чериковского района,

криница в Черикове, расположенная по улице Краснопольская,

каптаж родника «Целительница» в агрогородке Городище Шкловского района (по улице Русаковская),

каптаж родника в Шклове по улице Малая Заречная,

купель родника «Сергия Радонежского» в Шклове по улице Малая Заречная.

Эпидемиологи сообщили , что информацию о результатах санитарного надзора продублировали на стендах, установленных возле источников. Подробную информацию о качестве воды в источниках также можно получить в районных, зональных центрах гигиены и эпидемиологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com