В крещенских купелях на родине Лукашенко обнаружили нитраты и аммиак

В крещенских купелях на родине Лукашенко обнаружили нитраты и аммиак4
- 17.01.2026, 12:07
Эпидемиологи предупредили жителей Могилевской области.
Специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили перед Крещением, которое будут отмечать православные верующие 19 января, качество воды в купелях и источниках. Оказалось, что далеко не везде людям будет безопасно набирать воду, как предписывают традиции этого церковного праздника.
Из всех купелей и источников Могилевской области качество воды оказалось неудовлетворительным в девяти. Три из них находятся на «малой родине» Лукашенко — в Шклове и Шкловском районе.
Так, в купели деревни Мхиничи Краснопольского района анализ воды по санитарно-химическим показателям показал повышенное содержание аммиака. В остальных случаях речь идет по превышении допустимого уровня содержания нитратов. Вот где еще набирать воду в Крещение специалисты не рекомендовали:
криница и купель в агрогородке Полыковичи Могилевского района,
криница в деревне Лебедянка Лебедянковского с/с Белыничского района,
криница в деревне Лобча Чериковского района,
криница в Черикове, расположенная по улице Краснопольская,
каптаж родника «Целительница» в агрогородке Городище Шкловского района (по улице Русаковская),
каптаж родника в Шклове по улице Малая Заречная,
купель родника «Сергия Радонежского» в Шклове по улице Малая Заречная.
Эпидемиологи сообщили , что информацию о результатах санитарного надзора продублировали на стендах, установленных возле источников. Подробную информацию о качестве воды в источниках также можно получить в районных, зональных центрах гигиены и эпидемиологии.