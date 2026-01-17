закрыть
17 января 2026, суббота
В Беларуси запретили еще пять стеклоомываек из России

  • 17.01.2026, 12:49
В Беларуси запретили еще пять стеклоомываек из России

Слишком много метанола.

В Беларуси запретили ввоз и продажу еще пяти стеклоомывающих жидкостей российского производства, пишет «Зеркало». В них нашли превышение допустимого уровня метанола.

Как сообщает БелТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, специалисты выявили нарушения санитарных норм в нескольких видах стеклоомывающих жидкостей из России. Из-за этого продукцию запретили ввозить в Беларусь, а также хранить, перевозить, продавать и использовать.

Проверку не прошли стеклоомывающие жидкости IRIS-30, AUTOEXPRESS-30, BLIK-30, «Чистый обзор» -30 и «Путь» -20. Их производят ИП Алексей Дегтярев, ООО «Титан — смазочные материалы», ООО «Фортуна», ООО «Химпартнер» и ООО «Путь».

Напомним, с 12 января Госстандарт запретил продавать незамерзающую стеклоомывающую жидкость SIBIRIA -30º российского производства.

