«Альфа» СБУ показала, как уничтожает российскую пехоту

  • 17.01.2026, 12:58
«Альфа» СБУ показала, как уничтожает российскую пехоту

Оккупанты отстреливаются, убегают, молятся.

Спецназовцы Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины продолжают активно уничтожать на фронте российскую пехоту.

Об этом сообщает Telegram СБУ.

«Спецназовцы ЦСО «Альфа» СБУ последовательно ликвидируют противника на всех направлениях, где он пытается давить на украинские позиции. А FPV-дроны в руках наших операторов являются точным и эффективным инструментом для этой работы»,- говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что за две последние недели декабря 2025 года бойцы «Альфы» наши пополнили статистику вражеских потерь на более 3,7 тысячи оккупантов. И это лишь часть проделанной работы.

