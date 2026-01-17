Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному соглашению

Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному соглашению1
- 17.01.2026, 13:06
Буданов раскрыл подробности.
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где запланированы переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.
По его словам, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией он проведет ряд встреч в Вашингтоне.
«Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», - написал он.