Делегация Украины прибыла в США для переговоров по мирному соглашению 1 17.01.2026, 13:06

Кирилл Буданов

Буданов раскрыл подробности.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о своем визите в Соединенные Штаты, где запланированы переговоры с американскими партнерами относительно деталей возможного мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Буданова в Telegram.

По его словам, вместе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и народным депутатом Давидом Арахамией он проведет ряд встреч в Вашингтоне.

«Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом. Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», - написал он.

