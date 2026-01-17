закрыть
17 января 2026, суббота, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На минской Комаровке уже появилась молодая картошка

2
  • 17.01.2026, 13:14
На минской Комаровке уже появилась молодая картошка

Цена может шокировать.

В Беларусь пришли настоящие морозы. Минск не исключение. Однако на центральном рынке столицы вовсю идет торговля. В очень холодное утро журналисты «Точки» заехали на Комаровский рынок посмотреть, что там интересного.

Комаровка работает в любую погоду. Здесь даже зимой полно самых разных фруктов, овощей и не только. Людей не отпугивает и мороз в -25°C. Они активно закупаются как на крытом рынке, так и на сезонном. Последний, к слову, тоже работает — кое-что да продают.

Приехала молодая картошка

Картофель на Комаровке продают разных сортов. Самый дешевый вариант стоит 0,99 рубля, подороже — 2,8 рубля.

Самое интересное: на рынке появился ранний картофель из Азербайджана. Цена может шокировать — 15 рублей за кило. Получается в 15 раз дороже, чем самый дешевый корнеплод с соседнего прилавка.

Пробежались по другим популярным овощам: лук стоит 1,99−3,5 рубля за 1 кг, морковь — 0,5−4 рубля, свекла — 0,99−4 рубля.

Прилично подорожали томаты. Простые помидоры стоят 7,9 рубля за 1 кг. А для любителей есть варианты даже по 65 рублей.

С огурцами дела получше — стоят они 3,9−24,9 рубля за 1 кг.

Выбор перцев маленький. За кило у вас попросят от 7,9 рубля. Баклажаны тоже в наличии — 10,9−14,9 рубля.

Стоимость солений практически не изменилась с конца декабря. У некоторых продавцов можно найти огурцы подешевле — 6 рублей за 1 кг, но есть и дорогие — за 15 рублей. Квашеная капуста стоит 8−12 рублей.

Обычная зелень обойдется в 12−25 рублей за кило. Грибов почти не осталось. Шампиньоны продаются по 9,5−12 рублей.

Зимний фруктовый сад

Фруктов, конечно, стало поменьше, чем перед новогодними праздниками. Однако выбор все-таки имеется. За некоторыми прилавками торгуют даже ягодами. Есть персики, арбузы, клубника, черешня, голубика.

Много и цитрусовых. Апельсины можно найти по очень приятным ценам — 4,5−25 рублей за кило, лимоны — 4,9−30 рублей, мандарины — 3,9−25 рублей.

А вот ананасы стоят 10−40 рублей. Дешевых предложений по четыре рубля, как бывало раньше, журналист не нашел.

Хорошо представлен и виноград. Самый дешевый продадут за 3,9 рубля, а вот дорогие варианты — за 30 рублей.

Очень выгодно покупать бананы, которые есть всего по 2,9 рубля. Хурма продается в диапазоне 4,9−25 рублей.

Выбор яблок не такой большой, и стоят они 4−6 рублей за 1 кг. Груш по-прежнему мало, цены — 6,9−15 рублей.

Холод не пугает

В самый мороз заглянули на сезонный рынок. Здесь на почти пустых прилавках можно купить орехи, сухофрукты и семечки. Пару продавцов торгуют соленьями и закатками.

А вот в рыбном отделе выбор огромный — мороженой рыбы полно. От простой скумбрии и хека до шикарного осетра, нерки и различной икры.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук