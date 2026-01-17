На минской Комаровке уже появилась молодая картошка 2 17.01.2026, 13:14

Цена может шокировать.

В Беларусь пришли настоящие морозы. Минск не исключение. Однако на центральном рынке столицы вовсю идет торговля. В очень холодное утро журналисты «Точки» заехали на Комаровский рынок посмотреть, что там интересного.

Комаровка работает в любую погоду. Здесь даже зимой полно самых разных фруктов, овощей и не только. Людей не отпугивает и мороз в -25°C. Они активно закупаются как на крытом рынке, так и на сезонном. Последний, к слову, тоже работает — кое-что да продают.

Приехала молодая картошка

Картофель на Комаровке продают разных сортов. Самый дешевый вариант стоит 0,99 рубля, подороже — 2,8 рубля.

Самое интересное: на рынке появился ранний картофель из Азербайджана. Цена может шокировать — 15 рублей за кило. Получается в 15 раз дороже, чем самый дешевый корнеплод с соседнего прилавка.

Пробежались по другим популярным овощам: лук стоит 1,99−3,5 рубля за 1 кг, морковь — 0,5−4 рубля, свекла — 0,99−4 рубля.

Прилично подорожали томаты. Простые помидоры стоят 7,9 рубля за 1 кг. А для любителей есть варианты даже по 65 рублей.

С огурцами дела получше — стоят они 3,9−24,9 рубля за 1 кг.

Выбор перцев маленький. За кило у вас попросят от 7,9 рубля. Баклажаны тоже в наличии — 10,9−14,9 рубля.

Стоимость солений практически не изменилась с конца декабря. У некоторых продавцов можно найти огурцы подешевле — 6 рублей за 1 кг, но есть и дорогие — за 15 рублей. Квашеная капуста стоит 8−12 рублей.

Обычная зелень обойдется в 12−25 рублей за кило. Грибов почти не осталось. Шампиньоны продаются по 9,5−12 рублей.

Зимний фруктовый сад

Фруктов, конечно, стало поменьше, чем перед новогодними праздниками. Однако выбор все-таки имеется. За некоторыми прилавками торгуют даже ягодами. Есть персики, арбузы, клубника, черешня, голубика.

Много и цитрусовых. Апельсины можно найти по очень приятным ценам — 4,5−25 рублей за кило, лимоны — 4,9−30 рублей, мандарины — 3,9−25 рублей.

А вот ананасы стоят 10−40 рублей. Дешевых предложений по четыре рубля, как бывало раньше, журналист не нашел.

Хорошо представлен и виноград. Самый дешевый продадут за 3,9 рубля, а вот дорогие варианты — за 30 рублей.

Очень выгодно покупать бананы, которые есть всего по 2,9 рубля. Хурма продается в диапазоне 4,9−25 рублей.

Выбор яблок не такой большой, и стоят они 4−6 рублей за 1 кг. Груш по-прежнему мало, цены — 6,9−15 рублей.

Холод не пугает

В самый мороз заглянули на сезонный рынок. Здесь на почти пустых прилавках можно купить орехи, сухофрукты и семечки. Пару продавцов торгуют соленьями и закатками.

А вот в рыбном отделе выбор огромный — мороженой рыбы полно. От простой скумбрии и хека до шикарного осетра, нерки и различной икры.

