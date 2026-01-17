«Белвест» признали экономически несостоятельным 17.01.2026, 13:30

В отношении компании введена санация сроком на 36 месяцев.

Экономический суд Витебской области признал производителя обуви «Белвест» экономически несостоятельным. Решение было принято 15 января. Вместо банкротства в отношении компании введена санация сроком на 36 месяцев, пишет Onlíner.

Процедура санации предполагает попытку восстановить платежеспособность предприятия, наладить работу и постепенно рассчитаться с кредиторами. Конкурсное производство по делу о несостоятельности длилось с конца сентября 2025 года.

Проблемы у компании начали резко нарастать в первой половине 2025 года. За семь месяцев риск банкротства вырос с высокого до критического уровня. Основной причиной стал рост просроченных долгов перед кредиторами. Попытки договориться с банками о пересмотре сроков выплаты процентов успехом не увенчались.

Летом 2025 года на предприятие был назначен внешний управляющий, при этом действующий менеджмент сохранил свои позиции. За это время компании удалось погасить задолженность по налогам и взносам в ФСЗН, а также стабилизировать текущие выплаты, в первую очередь — заработную плату сотрудникам. Однако накопленные долги продолжали мешать нормальной работе.

В сентябре 2025 года «Белвест» сам обратился в суд с заявлением о неплатежеспособности. Среди причин назывались снижение объемов производства, рост складских запасов и увеличение долговой нагрузки. Общая сумма обязательств на тот момент достигла 259 млн рублей, обслуживать их компания уже не могла.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com