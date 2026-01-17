В Польше возле Белостока обнаружили контрабандные шары 17.01.2026, 14:11

Они, вероятнее всего, прилетели из Беларуси.

В Подляском воеводстве Польши обнаружили остатки двух воздушных шаров, которые перевозили контрабандные сигареты.

Об этом сообщило RMF24.

В ночь на субботу остатки контрабандных шаров нашли вблизи городов Белосток и Сокулки Подляского воеводства. Местная полиция предположила, что шары прилетели с территории Беларуси.

Шары перевозили картонные коробки, в которых было около полутора тысяч коробок сигарет без польских акцизных марок.

В полиции добавили, что обычно такие типы шаров оснащены устройствами слежения, которые помогают контрабандистам находить пачки сигарет.

