Белоруса возмутила немытая морковь на магазинном прилавке.

Житель Бобруйска опубликовал в TikTok ролик с перепачканной землей морковью, которая лежала на прилавке магазина «Маяк». Запись вызвала бурное обсуждение — покупатели разделились на тех, кто считает продажу таких овощей недопустимой, и тех, кто уверен: грязная морковь лучше хранится, пишет «Зеркало».

Автор видео под ником dzmitry4698 эмоционально отреагировал на увиденное: «Как можно продавать такое? Кормовая морковь, даже свиньям стыдно скормить». Позже он добавил, что овощ оказался сухим и темным внутри, хотя не уточнил, купил ли именно те корнеплоды, что попали на видео.

Под роликом развернулась дискуссия. Часть комментаторов поддержала возмущение: «Почему не мытую продают? Даже коровам моют», «Если продукт не имеет надлежащий товарный вид, он не должен выкладываться на прилавок! Это дичайшее нарушение правил торговли».

Другие пользователи встали на защиту грязных овощей. «Так она же лучше хранится в песке, чем мытая», — написал один из комментаторов. «Помойте и в пакет в холодильник», — посоветовал другой.

Некоторые объяснили состояние моркови погодными условиями: «В дождливую погоду собирали, то есть дня три проливной дождь был, на поле все размокло, люди работали вручную».

Некоторые пользователи отметили, что видели похожую морковь в разных городах Беларуси — Минске, Гродно, Могилеве, Пинске. Нашлись те, кто уже покупал ее и остался доволен: «Я покупала такую морковь в «Маяке». Помыла, почистила. Нормальная, сладкая». Впрочем, были и противоположные отзывы: «Я как-то нарвалась на такую. Ужасная, выкинуть хотелось».

Формально продажа грязной моркови не противоречит стандартам. В Беларуси действует межгосударственный ГОСТ 32 284−2013 «Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети». Согласно документу, на моркови высшего сорта прилипшей земли быть не должно. Однако для первого и второго сортов наличие земли допускается — при условии, что ее количество не превышает 1% от массы корнеплода.

При этом ГОСТ запрещает продажу загнивших, увядших, запаренных, подмороженных корнеплодов, а также овощей «с признаками морщинистости, разветвленных, треснувших с открытой сердцевиной». Небольшие поверхностные трещины, появившиеся при промывке или хранении, допустимы, если они не затрагивают сердцевину.

