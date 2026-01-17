Экс-глава разведки Финляндии: Путин готовится к «небольшой операции» против страны НАТО 17.01.2026, 14:59

Пекка Товери

Кремль хочет бросить вызов 5 статье Альянса.

Страна-агрессор Россия истощена войной в Украине и не может создать для НАТО масштабную военную угрозу. Однако Кремль способен бросить вызов 5 статье. Об этом в интервью в эфире «Студия Запад» рассказал экс-глава военной разведки Финляндии, депутат Европарламента Пекка Товери.

По его словам, Россия готовится к длительной войне, на что указывает, в частности, и перевод экономики на «рельсы войны», в то время как все остальное в РФ страдает и приходит в упадок.

«Они пытаются сформировать новые стратегические резервы, чтобы как можно быстрее подготовиться к возможному противостоянию с НАТО. Однако в последнее время Россия сталкивается со все более серьезными трудностями из-за мощной обороны Украины. Российские войска несут все большие потери», - подчеркнул бывший глава разведки.

Россия готовится к ограниченной операции против страны-члена НАТО

Кремль, несмотря ни на что, хочет попытаться провести небольшую операцию против одного из государств, входящих в НАТО, чтобы в дальнейшем шантажировать Альянс ядерными угрозами.

«Расчет прост - спровоцировать раскол и проверить, «сломается» ли НАТО и не встанет ли на защиту одного из своих членов. Именно к такому развитию событий они, вероятно, готовятся, и это вполне реалистичный сценарий в ближайшей перспективе», - добавил Товери.

