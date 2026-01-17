150-килограммовый Лукашенко хочет, чтобы его снова ударили о лед?
- 17.01.2026, 15:12
История имеет шанс повториться.
Экс-хоккеист сборной Беларуси Ярослав Чуприс, который в декабре сбил Александра Лукашенко, 17 января играет в составе команды политика против команды Гомельской области. Он выступает под номером 68.
Хоккеист под номером 68 появился на видео разминки команды Александра Лукашенко.
Напомним, 27 декабря Чуприс сбил Лукашенко во время матча с командой Брестской области. Этот фрагмент попал на видео. Лукашенко, который весит не менее 150 килограмм, упал на лед и не смог самостоятельно подняться.
