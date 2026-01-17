Трамп заявил, что «сам себя убедил» не атаковать Иран 17.01.2026, 15:20

Президент США рассказал, что повлияло не его решение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение не наносить удары по Ирану он принял самостоятельно. «Меня никто не убеждал. Я сам себя убедил», — сказал он журналистам, отметив, что «большое влияние» на него оказало решение Тегерана отменить казни протестующих.

«У них было назначено более 800 казней через повешение. Они никого не казнили. Они отменили казни, — сказал Трамп. При этом, как отмечает Reuters, иранские власти публично не подтверждали такую информацию.

Ранее Трамп заявил, что США будут наблюдать за Ираном, прежде чем принимать решения о военных действиях. Как сообщало 15 января агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного саудовского чиновника, Саудовская Аравия, Катар и Оман смогли отговорить президента США от нападения, опасаясь дестабилизации региона. По словам собеседника агентства, страны предприняли «отчаянные дипломатические усилия в последнюю минуту».

Несмотря на заявления о мирных намерениях, американская администрация продолжает военные приготовления. Как сообщали источники телеканала Fox News, США перебрасывают как минимум один авианосец в направлении Ближнего Востока для предоставления президенту дополнительных военных возможностей. Источники также рассказали о планах наращивания сухопутных и воздушных сил в регионе, а также систем противоракетной обороны. Один из собеседников заявил, что в случае удара операция будет «чем-то другим, более агрессивным».

Axios, ссылаясь на источники, писал, что Трамп отложил решение об ударах, но военный вариант остается на повестке дня. В Белом доме, по информации издания, проводились консультации с союзниками, включая Израиль, который выражал сомнения в эффективности ограниченных ударов.

Заявления Трампа последовали на фоне жестокого подавления протестов в Иране, которые начались в конце декабря 2025 года. По данным американской правозащитной организации HRANA, число погибших составляет не менее 2677 человек. Иранский чиновник сообщал Reuters о примерно 2000 жертвах. CBS News со ссылкой на источники, знакомые с отчётами медиков, передавал, что реальное число погибших может достигать 20 000 человек.

При этом ранее Трамп угрожал нанести по Ирану «ранее невиданные удары», если власти страны начнут массово убивать участников антиправительственных протестов.

