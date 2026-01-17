закрыть
«В США люди открыто говорят о своих достижениях»

  • 17.01.2026, 15:29
  • 1,260
«В США люди открыто говорят о своих достижениях»

Белоруска из Кремниевой долины рассказала об американской рабочей культуре.

В США принято говорить о своих успехах вслух и верить, что возможности есть у каждого. Даже при таком подходе неформальные барьеры часто оказываются сильнее любых официальных ограничений.

После еще одного года жизни и работы в Кремниевой долине белоруска Алена Гладкова заметила несколько вещей, которые до сих пор ее удивляют, впечатляют и иногда ставят в тупик в рабочей культуре США. Ими она поделилась с читателями devby.io.

Самопрезентация – это не хвастовство

– В США люди открыто говорят о своих достижениях. И это считается не высокомерием, а базовым навыком коммуникации. Если ты не расскажешь о своем вкладе, никто не узнает, что он вообще был.

Для меня умение говорить «я сделала это» вместо «наша команда делала этот проект» стало настоящим сдвигом в мышлении.

Граница между работой и личной жизнью все время сдвигается

– Многие в Кремниевой долине говорят о work-life balance. Но из практики я вижу, что люди скорее интегрируют эти два понятия.

Работа переплетается с личной жизнью, разговоры за кофе превращаются в нетворкинг, а тренировки – во встречи. Это вдохновляет, но одновременно истощает. Ведь ты никогда не отключаешься.

Оптимизм как профессиональный навык

– Американцы виртуозно переосмысливают неудачи как возможности. Даже после увольнений или провальных запусков разговор идет о «что дальше», а не о «что пошло не так».

Такой подход помогает не сдаваться, но требует много моральных сил. Все-таки быть на позитиве очень сложно.

Дискриминация все еще существует

– Хотя она редко бывает намеренной. Это видно по тому, кто получает финансирование, кого приглашают выступать и кто вхож в важные круги.

Если посмотреть на большинство основателей крупных технокомпаний, часто кажется, что привлекать инвестиции проще, если ты мужчина, выросший в Долине и окончивший топовый университет.

Если ты не из этого круга, то можно потратить годы, прежде чем обзаведешься полезными связями. Бесконечные нетворкинг-ивенты не всегда открывают реальные двери. В общем, нужно быть креативным и выстраивать отношения через людей и ивенты, которые действительно совпадают с вашими целями, а не просто тусоваться на мероприятиях и ждать, что это сработает.

Чем дольше я живу здесь, тем отчетливее вижу обе стороны: невероятную драйвовость и открытость американской рабочей культуры и скрытые барьеры, которые все еще существуют под ее поверхностью.

Я верю, что будущее за теми, кто умеет ориентироваться в этом, сохраняя эмпатию, осознанность и аутентичность.

