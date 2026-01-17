Названа специя №1 для зимнего чая 17.01.2026, 15:47

3,496

Лучше имбиря и гвоздики.

Зимний чай традиционно ассоциируется с лимоном, медом, имбирем, малиной или гвоздикой. Однако есть специя, которую добавляют значительно реже, хотя она способна не только обогатить вкус напитка, но и положительно повлиять на самочувствие.

С какой специей лучше пить зимой чай, рассказывает Onet.

Почему стоит добавить ваниль в чай

Речь идет о ванили - ароматной приправе, которую большинство знает исключительно как ингредиент для выпечки.

Ваниль имеет нежный, сладковатый аромат, который прекрасно сочетается как с черным, так и с зеленым чаем. Она не перебивает основной вкус, а мягко его дополняет, делая напиток более уютным и «теплым».

Для наилучшего результата специалисты советуют использовать настоящую ванильную палочку, ее можно измельчить и добавить непосредственно в настой.

В то же время качественная молотая ваниль также хорошо подходит для приготовления ароматного чая.

Успокаивающий эффект и польза для организма

Молотая ваниль известна своими успокаивающими свойствами. Чай с этой специей помогает расслабиться после напряженного дня, уменьшить уровень стресса и восстановить эмоциональное равновесие. Именно поэтому такой напиток особенно актуален в холодное время года, когда организм нуждается в дополнительном комфорте.

Кроме этого, ваниль является одной из самых дорогих и ценных специй в мире не только из-за вкуса. Она содержит антиоксидантные соединения, которые защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.

Также ваниль может способствовать лучшему пищеварению и усвоению питательных веществ благодаря стимуляции выработки желудочного сока.

Неочевидные свойства ванили

Исследования указывают, что ваниль может иметь легкий обезболивающий эффект, в частности при головной боли. С древних времен ее также считали естественным афродизиаком.

Некоторые специалисты отмечают, что аромат ванили способен уменьшать аппетит, что может быть полезным для людей, которые следят за весом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com