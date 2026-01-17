Цирк на льду 17.01.2026, 16:22

2,626

Лукашенко продолжает испытывать судьбу.

17 января команда Лукашенко, состоящая в основном из профессиональных хоккеистов, спредсказуемо неприличным счетом 12:2 вынесла команду Гомельской области на придворном турнире.

Учитывая то, какой резонанс вызвал предыдущий выход на лед правителя, «Салiдарнасць» подводит три главных результата игры сегодняшней.

Лукашенко продолжает испытывать судьбу и больные ноги на прочность. Он снова вышел на лед. Пресс-служба опубликовала видео раскатки его команды перед игрой, на котором несколько секунд видно правителя на негнущихся ногах. Есть и фото, где он делает вид, что играет.

В этот раз он не упал. Во всяком случае, в сети на данный момент нет видео, которое могло бы снова вдохновить многих.

Ярослав Чуприс, сваливший вождя с ног в прошлый раз, также вышел на лед. Пресс-служба Лукашенко по этому поводу пошутила, по-людоедски намекая на возможные варианты: «Всем, кто переживал за 68 номер. Чуприс сегодня не в СИЗО КГБ — на льду».

