В Крыму ВСУ поразили радиолокационную станцию и «Панцирь-С»
- 17.01.2026, 16:38
А в районе Донецка — склад дронов.
В оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили средства ПВО оккупантов, а на оккупированных территориях возле Донецка — склад российских беспилотников.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
В сообщении уточняется, что в районе Евпатории поражена радиолокационная станция Небо-У, а в районе Хуторка — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»
В районе Донецка поражено «место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов».
Масштабы ущерба уточняются, добавили в Генштабе.
8 января в Генштабе сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Гвардейского Силы обороны поразили эшелон с горюче-смазочными материалами, применив ударные беспилотники FP-2..