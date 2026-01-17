В Крыму ВСУ поразили радиолокационную станцию и «Панцирь-С» 17.01.2026, 16:38

А в районе Донецка — склад дронов.

В оккупированном Крыму Силы обороны Украины поразили средства ПВО оккупантов, а на оккупированных территориях возле Донецка — склад российских беспилотников.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

В сообщении уточняется, что в районе Евпатории поражена радиолокационная станция Небо-У, а в районе Хуторка — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

В районе Донецка поражено «место хранения и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов».

Масштабы ущерба уточняются, добавили в Генштабе.

8 января в Генштабе сообщили, что в оккупированном Крыму в районе Гвардейского Силы обороны поразили эшелон с горюче-смазочными материалами, применив ударные беспилотники FP-2..

