  • 17.01.2026, 17:50
  • 2,490
Бывший белорусско-украинский футболист Милевский подрался с экс-одноклубником

Видеофакт.

Во время матча медиалиги произошла драка с участием двух бывших игроков киевского «Динамо» — Артема Милевского и Сергея Рыбалки.

Между экс-игроками на поле возник конфликт, который перерос в драку. В стычку пришлось вмешаться другим участникам игры и растащить футболистов, которые пустили в ход кулаки. Видео эпизода опубликовал в своем Instagram экс-агент Милевского Александр Панков.

Впоследствии в соцсетях медиалиги UA Steel появилось фото, на котором Милевский и Рыбалка жмут друг другу руки. Сообщение сопровождалось короткой подписью: «Тема закрыта».

Артем Милевский родился в Минске, где и начал заниматься футболом. В 2000 году в 15 лет переехал в Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла Яковенко. С 2001 по 2002 год играл в дубле команды «Борисфен», потом перешел в «Динамо».

Милевский принял украинское гражданство и играл за национальную команду. Четвертьфиналист чемпионата мира — 2006, серебряный призер чемпионата Европы (U-21) — 2006, бронзовый призер чемпионата Европы (U-19) — 2004. За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

После начала полномасштабного вторжения не уехал в Беларусь, где живут его родители, а остался в Киеве.

