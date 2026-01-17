Морозы не отступают 17.01.2026, 18:05

1,274

В Минске будет до −20 градусов.

В воскресенье, 18 января, погодные условия в Беларуси будет формировать холодный антициклон, центр которого сместится на юго-восток страны.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны слабый туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-восточный, южный, слабый.

В Минске температура воздуха в течение суток составит от −20 до −13 °C, осадки не прогнозируются.

В Бресте ожидается −15…−9 °C, без осадков.

В Витебске — −16…−12 °C, также без осадков.

В Гомеле температура составит −19…−13 °C, осадков не ожидается.

В Гродно прогнозируют −16…−11 °C, ночью и утром возможен небольшой снег.

В Могилеве столбики термометров покажут −20…−14 °C, без осадков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com