Морозы не отступают
- 17.01.2026, 18:05
- 1,274
В Минске будет до −20 градусов.
В воскресенье, 18 января, погодные условия в Беларуси будет формировать холодный антициклон, центр которого сместится на юго-восток страны.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами возможны слабый туман и изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-восточный, южный, слабый.
В Минске температура воздуха в течение суток составит от −20 до −13 °C, осадки не прогнозируются.
В Бресте ожидается −15…−9 °C, без осадков.
В Витебске — −16…−12 °C, также без осадков.
В Гомеле температура составит −19…−13 °C, осадков не ожидается.
В Гродно прогнозируют −16…−11 °C, ночью и утром возможен небольшой снег.
В Могилеве столбики термометров покажут −20…−14 °C, без осадков.