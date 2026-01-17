«Трудно было узнать» 17.01.2026, 18:14

СМИ узнали подробности о ДТП с сыном Кадырова и его состоянии.

Представитель оппозиционного движения и одноименного канала Niyso, которое первым сообщило о ДТП в Грозном, в котором сильно пострадал сын Рамзана Кадырова Адам, рассказал новые подробности о происшествии российскому изданию «Можем объяснить».

По данным Niyso, ДТП произошло в районе ресторана и дома торжеств Сафия на Старопромысловском шоссе рядом с проспектом имени Владимира Путина в Путинском районе. Этот дом торжеств в 2016 году открывал сам Рамзан Кадыров, а главным инвестором СМИ называли близкого к властям миллиардера Руслана Байсарова.

«Главная версия на данный момент — потеря управления, в результате помехи на дороге и чрезмерно высокой скорости. Машины в кортеже начали биться друг об друга. Скорее всего, Адам ехал первым», — заявил источник издания.

Он добавил, что, скорее всего, автомобиль врезался в отбойник (ограждение), и это спровоцировало цепную аварию.

Кроме того, собеседник Можем объяснить передал сообщения от очевидца из больницы, что состояние Адама Кадырова после аварии было крайне тяжёлым и «его трудно было узнать».

Niyso предполагает, что срочная эвакуация Адама Кадырова в Москву может указывать на серьезность травм.

«Везут туда, очевидно, из-за большой разницы в уровне медицины. Несмотря на рассказы пропаганды, ни сам Кадыров, ни другие представители режима в Чечне не лечатся», — подчеркнул источник издания.

Он также объяснил передвижение кортежа Адама Кадырова на большой скорости «понтами» и «одновременно постоянным страхом».

«Кадыровы и другие представители режима понимают, что население их ненавидит, поэтому передвигаться как обычные люди они не могут», — отметил собеседник Telegram-канала.

