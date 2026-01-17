За опоздавшую маршрутку можно получить компенсацию 17.01.2026, 18:25

Но есть условие.

Пассажир имеет право требовать возмещения убытков от перевозчика в случае опоздания междугородней маршрутки. Об этом сообщили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома. Однако возможность компенсации зависит от ряда условий, пояснил адвокат юридической консультации Центрального района Гомеля Роман Навоев, пишет tochka.by.

Соответствующее правило закреплено в пункте 1 статьи 749 Гражданского кодекса.

Что предусмотрено законом

Перевозчик обязан выплатить пассажиру неустойку в размере, установленном законодательством. Вместе с тем он освобождается от ответственности, если сможет доказать, что задержка произошла по причинам непреодолимой силы, из-за устранения неисправностей, угрожавших жизни и здоровью пассажиров, либо по иным обстоятельствам, не зависящим от перевозчика.

К таким обстоятельствам относятся и неблагоприятные погодные условия.

При этом компенсация не предусмотрена в случае опоздания транспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах. Это правило распространяется на общественный транспорт, водный и железнодорожный транспорт, а также метро.

Ответственность за опоздание на работу из-за погоды

Опозданием считается прибытие работника на рабочее место позже установленного времени без уважительных причин.

Как ранее пояснял Роман Навоев, в законодательстве нет закрытого перечня уважительных причин опоздания, поэтому работодатель рассматривает каждую ситуацию индивидуально. До применения дисциплинарного взыскания он обязан затребовать у сотрудника письменное объяснение.

Адвокат советует в таком объяснении подробно указать причины опоздания, сослаться на сложные погодные условия и описать, какие разумные меры предпринимались, чтобы прибыть на работу вовремя.

При этом, по мнению специалиста, привлечение к дисциплинарной ответственности работника, который предпринял все возможные меры, но не смог добраться на работу из-за объективно неблагоприятной погоды, является необоснованным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com