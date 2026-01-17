«Болевая точка Кремля» 17.01.2026, 18:39

В ISW рассказали, почему Россия распространяет ложные сообщения о захвате Купянска.

Путин и российское военное командование системно распространяют ложные заявления о якобы захвате Купянска, пытаясь сформировать альтернативную картину боевых действий и повлиять на позицию США в контексте мирных переговоров. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, сейчас Москва продолжает утверждать, что контролирует украинский город, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Эксперты считают, что заявления о «взятии» Купянска направлены на создание впечатления неизбежности российской победы и должны убедить Украину и западные страны согласиться на требования Москвы, опасаясь будущих наступлений или прорывов российской армии. «Купянск стал болевой точкой для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реальная картина боев в этом районе подорвет нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить», — подчеркивает ISW.

Российская сторона неоднократно заявляла о захвате города. 20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Купянска, что вызвало критику со стороны ряда Z-блогеров. 27 ноября Путин заявил о «полной ликвидации» украинской группировки в городе, а 2 декабря пригласил туда иностранных журналистов. 9 декабря он вручил звезду Героя России командующему группировкой «Запад» генерал-полковнику Сергею Кузовлеву.

Однако 12 декабря OSINT-проект DeepState сообщил, что ВСУ заблокировали российские подразделения в Купянске. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Купянск и опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое у стелы на въезде в город. 17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов вновь доложил о взятии населенного пункта, что в Киеве назвали фейком. Российские «военкоры» также не подтверждали контроль над Купянском, а позже выяснилось, что видеозаписи Минобороны РФ, якобы свидетельствующие о захвате города, на самом деле фиксировали отступление российских войск.

29 декабря генерал-полковник Кузовлев докладывал Путину об окружении ВСУ в районе Купянска и обещал их уничтожение. А 12 января украинские военные опубликовали видео с поднятием флага Украины над зданием горсовета Купянска. Несмотря на это, 15 января Валерий Герасимов вновь заявил, что город находится под контролем России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com