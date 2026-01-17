закрыть
17 января 2026, суббота, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Болевая точка Кремля»

  • 17.01.2026, 18:39
«Болевая точка Кремля»

В ISW рассказали, почему Россия распространяет ложные сообщения о захвате Купянска.

Путин и российское военное командование системно распространяют ложные заявления о якобы захвате Купянска, пытаясь сформировать альтернативную картину боевых действий и повлиять на позицию США в контексте мирных переговоров. Об этом говорится в новом анализе Института изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, сейчас Москва продолжает утверждать, что контролирует украинский город, несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Эксперты считают, что заявления о «взятии» Купянска направлены на создание впечатления неизбежности российской победы и должны убедить Украину и западные страны согласиться на требования Москвы, опасаясь будущих наступлений или прорывов российской армии. «Купянск стал болевой точкой для российского военного командования, вероятно, из-за опасений, что реальная картина боев в этом районе подорвет нарративы о военной мощи России, которые Путин и высокопоставленные российские военачальники пытаются распространить», — подчеркивает ISW.

Российская сторона неоднократно заявляла о захвате города. 20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о взятии Купянска, что вызвало критику со стороны ряда Z-блогеров. 27 ноября Путин заявил о «полной ликвидации» украинской группировки в городе, а 2 декабря пригласил туда иностранных журналистов. 9 декабря он вручил звезду Героя России командующему группировкой «Запад» генерал-полковнику Сергею Кузовлеву.

Однако 12 декабря OSINT-проект DeepState сообщил, что ВСУ заблокировали российские подразделения в Купянске. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Купянск и опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое у стелы на въезде в город. 17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов вновь доложил о взятии населенного пункта, что в Киеве назвали фейком. Российские «военкоры» также не подтверждали контроль над Купянском, а позже выяснилось, что видеозаписи Минобороны РФ, якобы свидетельствующие о захвате города, на самом деле фиксировали отступление российских войск.

29 декабря генерал-полковник Кузовлев докладывал Путину об окружении ВСУ в районе Купянска и обещал их уничтожение. А 12 января украинские военные опубликовали видео с поднятием флага Украины над зданием горсовета Купянска. Несмотря на это, 15 января Валерий Герасимов вновь заявил, что город находится под контролем России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук